Eni пояснила заявление о приостановке бурения в Черном море

Пресс-служба итальянской Eni пояснила слова главы совета директоров компании Эммы Марчегальи о приостановке бурения на совместном проекте с «Роснефтью». На сессии Всемирного экономического форума в Давосе Марчегалья заявила, что компания вынуждена была приостановить бурение скважины [на Западно-Черноморском участке] из-за новых санкций США.

«Я имела в виду, что мы постоянно следим за тем, чтобы наши действия не нарушали существующие санкции» (цитата по Bloomberg), — говорится в письменном заявлении Марчегальи, которое распространила пресс-служба компании. ​Бурение скважины в Черном море продолжается, указано в заявлении.

О том, что бурение не останавливалось, РБК рассказал и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Эта скважина попадала под условия уже действующих санкций США, запрещающих бурить на глубинах на шельфе более 150 м. Однако компания Eni получила все необходимые разрешения на эти работы у итальянского правительства и европейских органов, поскольку все лицензии на это месторождение и соглашения на работы на нем были подписаны сторонами задолго до введения американских санкций», — сказал Леонтьев. По его словам, европейские регуляторы имели все юридические основания выдать такие разрешения.