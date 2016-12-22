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Eni заявила о приостановке проекта с «Роснефтью» из-за санкций
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Eni заявила о приостановке проекта с «Роснефтью» из-за санкций
Бизнес, 24 янв, 19:26
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Eni заявила о приостановке проекта с «Роснефтью» из-за санкций
Глава совета директоров итальянской Eni Эмма Марчегалья заявила о приостановке бурения скважины с «Роснефтью» в Черном море из-за новых санкций США. Позже она уточнила, что Eni просто мониторит ситуацию
Эмма Марчегалья (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Eni приостановила совместное с «Роснефтью» бурение в Черном море из-за угрозы новых санкций США и ждет разъяснений от американской стороны, рассказала председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегалья на сессии Всемирного экономического форума в Давосе. «Мы совместно с «Роснефтью» начали бурение в Черном море. Вы знаете, новые санкции ожидаются со стороны США. Конечно, перед тем как начать проект, мы его тщательно изучали, и, конечно, мы просили авторизацию США. Мы получили авторизацию США, начали бурение, но сейчас нам пришлось остановиться», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Марчегалья отметила, что, несмотря на проблемы с проектом, которые порождает эта ситуация, компания должна быть уверена, что четко следует предписаниям США и ЕС. После этого пресс-служба Eni распространила письменное заявление Марчегальи, в котором она уточнила, что бурение скважины в Черном море продолжается: «Я имела в виду, что мы постоянно следим за тем, чтобы наши действия не нарушали существующие санкции» (цитата по Bloomberg).

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с РБК также заявил, что бурение глубоководной скважины на месторождении «Вал Шатского» (Западно-Черноморский участок) совместно с Eni продолжается. «Эта скважина попадала под условия уже действующих санкций США, запрещающих бурить на глубинах на шельфе более 150 м. Однако компания Eni получила все необходимые разрешения на эти работы у итальянского правительства и европейских органов, поскольку все лицензии на это месторождение и соглашения на работы на нем были подписаны сторонами задолго до введения американских санкций», — сказал Леонтьев. По его словам, европейские регуляторы имели все юридические основания выдать такие разрешения.

О том, что «Роснефть» и Eni начали бурение скважины на Западно-Черноморском участке в Черном море, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин рассказывал в декабре 2017 года. Ресурсная база на участке шельфа Черного моря может составить до 600 млн т нефти и 100 млрд куб. м газа, говорил он (цитаты по «Интерфаксу»). Для бурения партнеры привлекли полупогружную поисково-разведочную платформу Scarabeo 9, которая принадлежит итальянской Saipem.

«Санкции — это безумие»: о чем говорят российские гости Давосского форума
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Экономические санкции ЕС и США против России были введены в 2014 году из-за присоединения Крыма. В начале августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, расширяющий ряд секторальных санкций в отношении России, которые вступают в силу 29 января. Однако участие иностранцев в глубоководных проектах на российском шельфе запрещены уже действующими ограничениями (если проекты не получили специальные исключения), а новые санкции лишь затрудняют вхождение российских нефтяных компаний в новые международные проекты за рубежом, а не в России.

В конце октября 2017 года Роснедра приостановили на пять лет действие лицензии «Роснефти» на разведку и добычу нефти и газа на Южно-Черноморском участке недр, расположенном в восточной части Черного моря. Тогда представитель компании говорил РБК, что она решила сосредоточиться на разработке как раз Западно-Черноморского участка из-за санкций и плохой рыночной конъюнктуры (для разработки Южно-Черноморского участка не нашлось буровой техники и оборудования).

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова.
Теги: «Роснефть» , Eni , Дональд Трамп , Санкции
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