В RT прокомментировали расследования британского медиарегулятора

Редакционный подход RT после инцидента в Солсбери не изменился, и канал намерен обсудить этот вопрос с британским медиарегулятором Ofcom, сообщает RT.

«Мы рады, что Ofcom признает, что RT следовал лицензионному кодексу медиарегулятора так же, как другие вещатели», — говорится в сообщении. «Это позволяет поставить точку в отношении всех дискредитирующих политических заявлений и обвинений, звучащих в адрес нашего телеканала», — добавили в RT.

Ранее британский медиарегулятор начал семь новых расследований в отношении ряда программ RT. Телекомпанию заподозрили в необъективности при освещении «дела Скрипаля». В сообщении говорилось, что ранее степень следования компании TV Novosti (держатель лицензии на вещание RT в Великобритании) лицензионному кодексу Ofcom «существенно не расходилась с другими СМИ».

В марте Ofcom допустил отзыв лицензии у RT, если британские власти докажут причастность России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.