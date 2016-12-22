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Британский регулятор начал расследование против RT из-за «дела Скрипаля»
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Британский регулятор начал расследование против RT из-за «дела Скрипаля»
Отравление Скрипалей, 14:38
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Британский регулятор начал расследование против RT из-за «дела Скрипаля»

Британский медиарегулятор начал семь новых расследований в отношении ряда программ российской телекомпании RT, заподозрив ее в нарушении объективности в связи с «делом Скрипаля». Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и почтовой связи (Ofcom). Расследования начаты в отношении новостных и документальных программ RT.

«После событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение числа программ RT, которые требуют расследования на предмет потенциальных нарушений кодекса вещания Ofcom», — говорится в сообщении. «До недавнего времени степень следования TV Novosti (держатель лицензии на вещание RT в Великобритании) лицензионному кодексу Ofcom существенно не расходилась с другими СМИ», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службу RT отметили, что редакционный подход телекомпании не изменился после инцидента в Солсбери, телеканал обсудит данный вопрос с Ofcom. «Мы рады, что Ofcom признает, что RT следовал лицензионному кодексу медиарегулятора так же, как другие вещатели. Это позволяет поставить точку в отношении всех дискредитирующих политических заявлений и обвинений, звучащих в адрес нашего телеканала», — уточняется в сообщении.

В середине марта Ofcom допустил отзыв лицензии у RT, если британские власти докажут причастность России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. 13 марта регулятор направил в TV Novosti письмо, в котором сообщил, что если следствие установит «неправомерное применение силы» Москвы против Британии, Ofcom проверит RT на соответствие стандартам вещания. В RT не согласились с позицией британского регулятора, добавив, что телеканал освещает мнение и действия «многих британских парламентариев» и других общественных деятелей, которым «мейнстримные СМИ» не дают участвовать в широких обсуждениях.

Ранее ряд британских парламентариев предложили ограничить «российскую пропаганду» в качестве ответа по «делу Скрипаля». Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал «зеркальный» ответ в отношении британских СМИ, если будет ограничено вещание RT. Аналогичные меры пообещала и главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Сергей и Юлия Скрипали были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Они были госпитализированы в критическом состоянии. Позже британские власти заявили, что они были отравлены веществом «Новичок». Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к их отравлению. Москва все обвинения отрицает.

Теги: Ofcom , Russia Today , Великобритания , отравление , Сергей Скрипаль
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