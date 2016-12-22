Россия заявила о патенте США на вещество по «делу Скрипаля»

Постпред России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, производилось в США и патентовалось как химоружие. Об этом он сказал на заседании исполнительного комитета ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге, сообщает «РИА Новости».

На заседании Шульгин показал документ Ведомства по патентам и товарным знакам США от 1 декабря 2015 года, в котором шла речь о создании пули с емкостью для отравляющих веществ. По словам Шульгина, в документе говорится, что в емкость пули можно добавить различные нервные агенты, в том числе относящиеся к типу «Новичок».

«Этот документ подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества типа «Новичок» не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия», — подчеркнул Шульгин.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в британском городе Солсбери. Власти королевства считают, что россиян отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» и обвинили в причастности к инциденту Россию. ОЗХО в своем докладе подтвердила использование «Новичка» при отравлении Скрипалей, но в документе не названа страна — источник вещества.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Скрипалей могли отравить нервно-паралитическим веществом BZ, разработкой которого занимались США и Британия. Постпред Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон заявил, что ни одна из четырех лабораторий ОЗХО не нашла следов BZ на месте отравления Скрипалей. Позднее об этом также сообщил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.