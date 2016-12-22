В Ярославле прошел митинг против ввоза мусора из Москвы

В мэрии Ярославля РБК прокомментировали митинг против ввоза мусора из Москвы. По словам начальника управления информации Хаджи Бадалова, на митинге находилась полиция. Правоохранители помогли не допустить конфликтов во время проведения мероприятия.

«На месте митинга также проходила акция при поддержке управления по молодежной политике мэрии Ярославля, приуроченная к скорому субботнику», — добавил Бадалов.

Митинг против ввоза мусора прошел в центре Ярославля днем 18 апреля, сообщает издание «Ярновости». По предварительным данным, в акции приняли участие около 200 человек. Отмечается, что акция не была согласована с властями города.

«Мы требуем от правительства срочного принятия программы по переработке и утилизации мусора и строительства мусороперерабатывающих комплексов», — заявила депутат муниципалитета Наталия Бобрякова. «У нас нет условий, чтобы хранить мусор [из Москвы]. Это все уходит в Волгу», — отметил депутат Алексей Филиппов.

Митинг против ввоза московского мусора в Ярославскую область собрал около 1500 участников, рассказала РБК организатор, координатор ярославского штаба оппозиционера Алексея Навального Елена Лекиашвили. По ее словам, участники пришли с плакатами и высказывались о проблеме через мегафон.

Мэрия Ярославля отказалась согласовать митинг и организовала поблизости концерт, поэтому музыка из динамиков мешала проведению акции. «Тем не менее митинг прошел мирно и достойно, полиция вела себя спокойно, никого не задержали и даже не брали никаких объяснений. Народ решительный, воодушевленный, активные действия продолжатся, потому что нельзя позволить властям проигнорировать общественное мнение по такому важному вопросу», — рассказала Лекиашвили.

Участники митинга выразили протест против ввоза мусора из Москвы на полигон «Скоково». Ярославские активисты организовали патруль в районе свалки и регулярно замечают мусоровозы с московскими номерами, отметила Лекиашвили. «Соглашение с Москвой еще не подписано, а мусор уже ввозится. Мы каждый день фиксируем, как мусоровозы с теми же номерами, что возили мусор в Волоколамск, выгружают у нас мусор», — рассказала Лекиашвили.

По ее словам, правительство Ярославской области обещало подписать соглашение об утилизации московского мусора только по согласованию с общественностью, однако рабочая группа так и не создана.

Ситуация с мусорными полигонами в России обострилась после того, как в начале марта был введен режим чрезвычайной ситуации на подмосковном полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово». Позднее из-за выброса свалочного газа в Волоколамске отравились 50 детей. Жители города собрались на стихийный митинг и потребовали закрыть свалку.

После этого в других городах Подмосковья также проходили митинги за закрытие мусорных полигонов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в связи с ситуацией вокруг свалок заявил, что власти региона привлекут более 20 млрд руб. на рекультивацию полигонов.