Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,56 60,44 EUR Нал. 76,38 74,93 USD Бирж. 60,80 -0,76 EUR Бирж. 75,27 -0,86 USD ЦБ. 61,55 +0,41 EUR ЦБ. 76,09 +0,24 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8100,60 +270,19 MOEX 2241,49 +2,30% RTS 1154,55 +2,95% Brent 73,88 +3,04% DJIA 24758,64 -0,11% Nasdaq 7304,96 +0,33% FTSE 7317,34 +1,26%
В Ярославле прошел митинг против ввоза мусора из Москвы
Лента новостей
Премьер Украины предложил отменить желтый сигнал светофора 22:45, Общество ЦСКА прервал четырехматчевую безвыигрышную серию 22:36, Спорт СК показал на видео вылет Юлии Скрипаль из Москвы в Британию 22:35, Политика Итальянская Eni не станет выходить из сделки с «Роснефтью» 22:26, Бизнес СМИ узнали об обращении Вексельберга к Медведеву из-за санкций США 22:12, Бизнес Посольство России обвинило власти Британии в давлении на RT 22:00, Политика «Россия 24» взяла интервью у мальчика «из постановки химатаки» в Сирии 21:55, Политика Роскомнадзор заинтересовался возможной утечкой данных россиян из Facebook 21:50, Технологии и медиа Семь расследований: как Британия накажет RT из-за «дела Скрипаля» 21:46, Общество Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда 21:45, Бизнес 17-летний игрок в добавленное время принес «Зениту» победу над «Динамо» 21:40, Спорт МИД скептически оценил заявление ОЗХО по «делу Скрипаля» 21:37, Политика «Спартак» потерпел поражение в полуфинале Кубка России 21:36, Спорт В суде раскрыли секрет трюка Копперфильда с исчезновением людей 21:23, Общество Серебренников потребовал от Минкультуры открыто высказать свои претензии 21:23, Общество Глеб Франк стал основным владельцем крупнейшего добытчика минтая 21:19, Бизнес В Ярославле прошел митинг против ввоза мусора из Москвы 21:11, Общество Суд продлил обвиняемым меру пресечения по «делу «Седьмой студии» 21:08, Общество В Роспотребнадзоре призвали увеличить финансирование лечения ВИЧ в 3 раза 20:54, Общество Россия заявила о патенте США на вещество по «делу Скрипаля» 20:43, Политика Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Амкар». Онлайн 20:30, Спорт Велопрокат в Петербурге заявил о блокировке VPN-сервисов Роскомнадзором 20:29, Общество Суд отказал виновнице ДТП с «пьяным мальчиком» в отсрочке приговора 20:14, Общество Парламент Кубы выдвинул единственного кандидата на замену Рауля Кастро 20:09, Политика В ФСО опровергли продажу бронированного автомобиля Путина за 8,5 млн руб. 20:09, Общество Директор прокомментировала нападение на школу в Стерлитамаке 20:09, Общество Минобороны опровергло доставку наемников в Сирию на крейсере «Варяг» 20:00, Политика Госдеп заявил о попытке «российских наемников» атаковать силы США в Сирии 19:54, Политика
В Ярославле прошел митинг против ввоза мусора из Москвы
«Мусорное» дело, 21:11
0
В Ярославле прошел митинг против ввоза мусора из Москвы

В мэрии Ярославля РБК прокомментировали митинг против ввоза мусора из Москвы. По словам начальника управления информации Хаджи Бадалова, на митинге находилась полиция. Правоохранители помогли не допустить конфликтов во время проведения мероприятия.

«На месте митинга также проходила акция при поддержке управления по молодежной политике мэрии Ярославля, приуроченная к скорому субботнику», — добавил Бадалов.

Митинг против ввоза мусора прошел в центре Ярославля днем 18 апреля, сообщает издание «Ярновости». По предварительным данным, в акции приняли участие около 200 человек. Отмечается, что акция не была согласована с властями города.

«Мы требуем от правительства срочного принятия программы по переработке и утилизации мусора и строительства мусороперерабатывающих комплексов», — заявила депутат муниципалитета Наталия Бобрякова. «У нас нет условий, чтобы хранить мусор [из Москвы]. Это все уходит в Волгу», — отметил депутат Алексей Филиппов.

Митинг против ввоза московского мусора в Ярославскую область собрал около 1500 участников, рассказала РБК организатор, координатор ярославского штаба оппозиционера Алексея Навального Елена Лекиашвили. По ее словам, участники пришли с плакатами и высказывались о проблеме через мегафон.

Мэрия Ярославля отказалась согласовать митинг и организовала поблизости концерт, поэтому музыка из динамиков мешала проведению акции. «Тем не менее митинг прошел мирно и достойно, полиция вела себя спокойно, никого не задержали и даже не брали никаких объяснений. Народ решительный, воодушевленный, активные действия продолжатся, потому что нельзя позволить властям проигнорировать общественное мнение по такому важному вопросу», — рассказала Лекиашвили.

Участники митинга выразили протест против ввоза мусора из Москвы на полигон «Скоково». Ярославские активисты организовали патруль в районе свалки и регулярно замечают мусоровозы с московскими номерами, отметила Лекиашвили. «Соглашение с Москвой еще не подписано, а мусор уже ввозится. Мы каждый день фиксируем, как мусоровозы с теми же номерами, что возили мусор в Волоколамск, выгружают у нас мусор», — рассказала Лекиашвили.

По ее словам, правительство Ярославской области обещало подписать соглашение об утилизации московского мусора только по согласованию с общественностью, однако рабочая группа так и не создана.

Митинги против свалок в подмосковных городах. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Ситуация с мусорными полигонами в России обострилась после того, как в начале марта был введен режим чрезвычайной ситуации на подмосковном полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово». Позднее из-за выброса свалочного газа в Волоколамске отравились 50 детей. Жители города собрались на стихийный митинг и потребовали закрыть свалку.

После этого в других городах Подмосковья также проходили митинги за закрытие мусорных полигонов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в связи с ситуацией вокруг свалок заявил, что власти региона привлекут более 20 млрд руб. на рекультивацию полигонов.

Теги: Ярославль , мусор , митинг
Главное
Госдеп заявил о попытке «российских наемников» атаковать силы США в Сирии Политика
Материалы по теме
Власти Подмосковья отчитались о дюжине заявок на вывоз мусора из региона Общество
Проверка выявила на мусорном полигоне под Коломной опасные нарушения Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.