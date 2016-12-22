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Воробьев заявил о намерении привлечь 20 млрд руб. на рекультивацию свалок
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Воробьев заявил о намерении привлечь 20 млрд руб. на рекультивацию свалок
«Мусорное» дело, 11:56
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Воробьев заявил о намерении привлечь 20 млрд руб. на рекультивацию свалок

Подмосковные власти планируют привлечь более 20 млрд руб. на рекультивацию мусорных полигонов в регионе. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас ведется проектирование более 10 полигонов под рекультивацию. Существует федеральная программа, которая позволит нам привлечь более 20 млрд руб., чтобы навести порядок на этих старых полигонах, которые многие десятилетия принимали мусор Москвы и Подмосковья», — отметил губернатор. По его словам, сейчас в Московской области работают 15 свалок.

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Накануне Воробьев заявил, что ответственность за состояние мусорных полигонов несут их владельцы. «Больше в Московской области не будет свалок, какие они есть сейчас, куда сваливается мусор без сортировки. Наша задача закрыть эту тему в конце 2018 года — начале 2019 года», — подчеркивал губернатор.

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Ситуация со свалками в Подмосковье обострилась в марте, после того как на полигоне «Ядрово» под Волоколамском произошел выброс свалочного газа, в результате чего пострадали несколько десятков детей. После этого в Волоколамске прошли стихийные митинги, затем акции протеста состоялись также в Коломенском и Дмитровском районах. Местные жители выступают против мусорных полигонов и требуют их закрытия.

Воробьев на встрече с жителями Волоколамска пообещал закрыть «Ядрово» в ближайшее время. Кроме того, губернатор уволил главу Волоколамского района Подмосковья Евгения Гаврилова, его пост занял Андрей Вихарев, бывший глава городского округа Лосино-Петровский.

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Теги: Андрей Воробьев , свалки , Подмосковье
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