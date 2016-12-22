Мусорный ветер Подмосковья: почему власти ввели ЧС под Волоколамском

В окрестностях подмосковного города Волоколамска на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» ввели режим ЧС. Это «в соответствии со своими полномочиями» сделал глава района Евгений Гаврилов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов «в соответствии со своими полномочиями» ввел режим ЧС на полигоне твердых отходов «Ядрово». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

Глава Волоколамска Петр Лазарев заявил РБК, что, если принятых мер будет недостаточно, власти готовы «рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по Волоколамску».

Власти начали подготовку документов для введения режима ЧС из-за ситуации на мусорном полигоне, где в воздухе превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) сероводорода и хлора, сообщили «Ведомости». Рекультивацию свалки планируется начать в апреле, рассказал «Интерфаксу» министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Для этого будет открыт новый участок полигона площадью 10–11 га, а старый закроют. Рекультивация займет около двух месяцев.

Не пить и не курить

В МЧС сообщили, что на территории Волоколамска не зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ и угрозы для жителей города нет. Подмосковное управление Роспотребнадзора ранее сообщало, что по состоянию на утро 2 марта в черте Волоколамска выявлено превышение уровня сероводорода до 2,5 ПДК. В отношении владельца полигона «Ядрово» проводится административное расследование. Роспотребнадзор рекомендовал жителям района носить с собой необходимые им лекарства, не курить и не пить алкоголь. «Если запах доставляет ощутимый дискомфорт, следует избегать длительного нахождения на открытом воздухе в периоды неблагоприятных метеорологических условий», — отметили в Роспотребнадзоре.

Глава Волоколамска сказал РБК, что минимум один активист, который выезжал на полигон для исследования состояния воздуха, обращался к врачам из-за тяжелой аллергической реакции. После праздников в городе будет организован дополнительный врачебный прием, в первую очередь для аллергиков, детей и пожилых людей. «У меня жена с 23 февраля лежит, не может прийти в себя из-за проблем с дыханием и кашля», — добавил глава города.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Опасная вода

По мнению чиновника, главная опасность «Ядрово» — не запах, а отравление грунтовых вод. «У нас в городе водозаборные узлы находятся близ реки Городня, которая протекает в 50–60 м от полигона. Подземные воды могут подвергаться воздействию химического состава, который поступает из почвы. Есть угроза, что в дальнейшем будет нанесен вред питьевой воде», — сказал Лазарев. Он подчеркнул, что свалка представляет опасность и для Москвы: «Городня впадает в реку Лама, а Лама — в Иваньковское водохранилище, которое обеспечивает водой Московский регион. Мало всем не покажется».

Специалисты «Мосводоканала» не осуществляют мониторинг качества воды в Иваньковском водохранилище, которое находится очень далеко от Москвы, уже на территории Тверской области, сообщили РБК в пресс-службе «Мосводоканала». Вода из Иваньковского водохранилища идет до водозаборов столицы четыре месяца. «Специалисты ведут круглосуточный мониторинг воды в водоемах первого порядка — Пестовском, Пяловском, Учинском и других водохранилищах, которые являются источниками питьевого водоснабжения Москвы, — пояснили в «Мосводоканале». — Пробы воды отбираются в автоматическом и ручном режимах. В случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с загрязнением природной воды, на станциях водоподготовки города принимаются дополнительные меры по ее очистке».

Проблема свалки

Жители Волоколамска с апреля 2017 года жалуются на неприятный запах от мусорного полигона, расположенного в нескольких километрах от города. В прошлом году активисты провели два митинга. В субботу, 3 марта, горожане вышли на митинг с требованием немедленно закрыть «Ядрово» и отправить в отставку главу района Гаврилова.

По словам организаторов, в акции участвовали 5 тыс. человек — четверть всего населения города. Участники митинга рассказали, что задыхаются от отвратительного запаха, особенно по ночам, страдают тошнотой и головной болью, а дети кашляют уже несколько месяцев. Возмущенные граждане держали плакаты «Волоколамск — город мусорной славы», «Не хочу умирать от «Ядрово» и «Нам не нужны Воробьевы горы, верните их в Москву» (намек на губернатора Андрея Воробьева и тот факт, что большую часть мусора на подмосковные полигоны везут из Москвы). Некоторые участники митинга выражали готовность в следующий раз перекрыть Волоколамское шоссе.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Накануне митинга министерство экологии Подмосковья сообщило, что в администрации Волоколамского района прошло совещание под руководством министра Александра Когана, создан оперативный штаб, организован круглосуточный мониторинг ситуации. ​Во вторник, 6 марта, на заседании правительства Подмосковья губернатор Андрей Воробьев назвал ситуацию «чувствительной темой». «Нам нужна четкая и понятная «дорожная карта», которая позволит устранить и запахи, и эту экологическую катастрофу», — заявил Воробьев.

Полигон «Ядрово» был запущен в 2008 году. Согласно проекту территориальной схемы по обращению с отходами, разработанному Минэкологии, этот полигон будет модернизирован, причем объемы захораниваемого мусора должны увеличиться.

Полигон принадлежит ООО «Ядрово». Согласно базе данных СПАРК, генеральный директор компании — Алексей Иванович Сулимов, бывший первый заместитель главы Волоколамского района по ЖКХ. В 2016 году баллотировался на выборах главы Волоколамска. 25% «Ядрово» принадлежит комитету по управлению имуществом Волоколамского района, 75% — ООО «ЦМПТ». У компании ЦМПТ — четыре совладельца, каждому из которых принадлежит по 25%. Один из них — Виктор Кошкин, генеральный директор ООО «Амальгам рейл менеджмент», которое управляет ООО «Брансвик рейл менеджмент». Brunswick Rail — крупная частная компания по оперативному лизингу грузовых вагонов. Кошкин сказал РБК, что является одним из учредителей ЦМПТ, но «в операционное управление не вовлечен», и посоветовал обратиться напрямую в «Ядрово». Сотрудники ООО «Ядрово» сказали РБК по телефону, что гендиректор находится на полигоне.