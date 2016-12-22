Минобороны Сирии показало видео с комплексами ПВО производства России

Министерство обороны Сирии опубликовало на YouTube ролик, в котором представлены средства ПВО, используемые армией страны, часть из них российского производства.

В частности, на видео показан пусковой модуль «Стрелец», предназначенный для запуска ракет «Игла» и «Игла-С» в земли, воздуха или воды. Также на видео попал зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2Э» и ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», уточняет «РИА Новости».

Видео: syrian ministry of defense / YouTube

Коалиция из Великобритании, Франции и США провела в ночь на 14 апреля ракетный удар по Сирии. По данным Генштаба России, сирийская армия, оснащенная средствами ПВО советского производства, смогла сбить 71 из 103 крылатых ракет.



Представитель Пентагона Дана Уайт на брифинге сообщила, что системы ПВО Сирии не оказали существенного влияния на ход операции. «Операция, проведенная прошлой ночью, была успешной. Мы не потеряли ни одного самолета, все цели были поражены. Будет ли она [военная операция] продолжена, зависит от Дамаска», — сказала она.

Сирия демонстрирует российские и советские системы ПВО для того, чтобы показать после удара западной коалиции способность защищать «ближайшие подступы к своей территории», поскольку сирийских систем ПВО для этого недостаточно, рассказал РБК начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук. «Так все страны будут понимать, что, залетая на эту территорию, любой объект [этих стран будет] под угрозой поражения», — пояснил эксперт.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин заявил РБК, что не стоит расценивать видео как «какую-либо демонстрацию», в том числе наличия у страны советского вооружения, так как «это было всем известно и ранее». «На самом деле, этого вооружения недостаточно [для защиты территории Сирии]», — утверждает эксперт.