Пентагон рассказал о неспособности Сирии защититься от ударов

Сирийские средства ПВО и ПРО не сбили ни одной ракеты, запущенной по целям этой ночью, утверждают в Пентагоне. По мнению Вашингтона, система противовоздушной обороны Сирии оказалась неэффективной

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Сирия не смогла противостоять ракетным ударам США, системы ПРО страны не оказали существенного влияния на ход операции и не сбили ни одной запущенной ракеты. Об этом представители Пентагона заявили в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Минобороны США.

Представитель военного ведомства Дана Уайт подчеркнула, что удары нанесли серьезный ущерб программе по производству и применению химоружия против мирного населения. «Операция, проведенная прошлой ночью, была успешной. Мы не потеряли ни одного самолета, все цели были поражены. Будет ли она [военная операция] продолжена, зависит от Дамаска», — сказала она.

«Сирийский ответ был неэффективным во всех отношениях. Их действия не оказали никакого воздействия на удар. Обычно они начинали запускать свои противоракеты уже после того, как наши поражали цель», — рассказал присутствовавший на брифинге представитель военного командования.

На брифинге представители Пентагона продемонстрировали карту с расположением трех точек удара. Представитель командования подчеркнул, что все ракеты достигли своей цели. «Ни одного успешного перехвата ракеты зафиксировано не было», — подчеркнул он. По исследовательскому центру в Дамаске были запущены 76 ракет, в том числе 67 «Томагавков». По двум объектам в провинции Хомс — складу с химоружием и расположенному рядом командному бункеру были запущены соответственно 22 и семь ракет. «Это отодвинуло развитие сирийской химической программы в прошлое на годы», — подчеркнул представитель военного ведомства.

Государственное сирийское агентство SANA после ночных ударов по Дамаску и Хомсу заявило, что западные страны «преувеличивают масштаб» атаки. В Дамаске заявили, что часть запущенных ракет была перехвачена. Как рассказал РБК высокопоставленный источник в Минобороны, в зону действия сирийских батарей ПВО попал один самолет. «Под обстрел попал один самолет Великобритании, но он ушел», — сообщил собеседник. В российском Минобороны сообщили, что в отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Российские средства ПВО к отражению удара не привлекались.