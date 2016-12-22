РСПП призвал помочь попавшим под санкции компаниям

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал компании, входящие в союз, и весь российский бизнес поддержать граждан и компании, попавшие под ограничения со стороны США. Об этом говорится в заявлении РСПП, опубликованном на сайте организации.

В РСПП уточнили, что готовы предпринять все необходимые для этого меры.

«РСПП обращается с призывом к зарубежным партнерам поддержать нашу конструктивную позицию и не допустить дальнейшего нагнетания напряженности, эскалации протекционизма и нарушения основных норм и принципов международного сотрудничества», — говорится в сообщении.

В заявлении организации отмечается, что новые санкции являются необоснованными и нелегитимными. «Подобные протекционистские практики подрывают основы многосторонней торговой системы, наносят существенный вред деятельности не только российского бизнеса, но и его зарубежных партнеров, в том числе в США и Европе», — говорится в сообщении.

13 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций внесли законопроект об ответных мерах на санкции США. 9 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры поддержки компаний, попавших под санкции.

Новый американский санкционный список был опубликован 6 апреля. Ограничения коснулись крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, близких к Кремлю чиновников и компаний.