Киев заявил о поиске имущества должников «Газпрома» на Украине

Украинские власти находятся в поиске имущества должников «Газпрома» на территории страны, поскольку долги российской компании перед Киевом могут быть частично погашены ее должниками. ​Об этом журналистам заявил министр юстиции Украины Павел Петренко​, передает «РБК-Украина».

«Мы продолжаем поиск по контрагентам, потому что, если есть определенные обязательства контрагентов перед «Газпромом», в том числе и денежные, то, согласно нынешнему законодательству, у государственной исполнительной службы есть возможность сделать взыскание на тот актив, который есть у «Газпрома» и находится у третьих лиц», — пояснил он. «В этом направлении мы движемся на территории Украины», — добавил Петренко.

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко 10 апреля сообщил, что украинский «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания долгов «Газпрома». Он пояснил, что российская компания отказывается компенсировать «Нафтогазу» $2.6 млрд убытков и возобновлять поставки газа Украине на новых условиях. Витренко добавил, что «Нафтогаз» готовит «новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома».

Арбитраж Торговой палаты Стокгольма 28 февраля вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», частично удовлетворив требования последней. Арбитры постановили, что российская компания должна выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Поскольку до этого арбитраж обязал Киев выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ с процентами за просрочку, компания осталась должна «Нафтогазу» около $2,6 млрд.

После объявленного решения суда ​«Газпром» заявил, что приступает к расторжению договоров о поставке газа потребителям Украины и о транзите газа в Европу. Контракты действуют до конца 2019 года.​ Зампредправления «Газпрома» Александр Медведев говорил, что в конце марта «Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению указанных договоров. Российская компания также обжаловала решение суда в Стокгольме.

Газета «Ведомости» со ссылкой на два источника 11 апреля сообщала, что «Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают условия нового контракта о транзите газа через Украину в Европу. По словам собеседников газеты, речь идет о заключении нового контракта с 2020 года.