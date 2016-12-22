«Нафтогаз» приступил к принудительному взысканию долга с «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» начинает процедуру принудительного взыскания долгов «Газпрома». Об этом главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал комиссару ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, сообщает пресс-служба компании.

Витренко заявил, что «Газпром» отказывается компенсировать «Нафтогазу» $2.6 млрд убытков и возобновлять поставки газа Украине на новых условиях. «Принимая во внимание такую позицию российской стороны, «Нафтогаз» вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома», — говорится в сообщении.

Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес решение по спору между компаниями 28 февраля. Требования «Нафтогаза» были частично удовлетворены — «Газпром» обязали заплатить украинской компании ущерб за недопоставку газа по транзитному договору. Ранее арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» долг за уже поставленный газ в сумме $2 млрд. Таким образом, долг «Газпрома» составил около $2,6 млрд.

В конце марта «Газпром» обжаловал это решение, указав на процессуальные нарушения. При этом компания с 1 марта отказалась возобновлять поставки газа Украине и на следующий день заявила, что начинает процедуру расторжения контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины.