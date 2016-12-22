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ОЗХО отказалась голосовать за российско-иранский проект по Сирии
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ОЗХО отказалась голосовать за российско-иранский проект по Сирии
Война в Сирии, 21:49
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ОЗХО отказалась голосовать за российско-иранский проект по Сирии

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не стал голосовать по российско-иранскому проекту решения о расследовании предполагаемой химатаки в Сирии. Об этом заявил постпред России при организации Александр Шульгин, передает «РИА Новости».

«Им [США] никакое расследование не нужно, ни тогда, ни сейчас, ни раньше. После Хан-Шейхуна им не нужно было расследование, уже все для себя решили. Сейчас тоже говорят о том, что [президент Сирии Башар] Асад во всем виноват», — сказал Шульгин.

Он отметил, что Россия предложила технический документ по расследованию химической атаки 7 апреля в Сирии, который также включает призыв ко всем сторонам обеспечить безопасность для работы экспертов во время их пребывания в Восточной Гуте.

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«Российско-иранский проект был аккуратно подготовлен, это был сбалансированный документ... Удивительно, но этот сугубо технический документ вызвал у наших западных партнеров панику», — сказал Шульгин. «В итоге председатель принял решение прекратить сессию без принятия какого-либо документа... Сегодня разговор наш не клеился и напоминал разговор глухих», — сказал Шульгин.

Западные страны в свою очередь обвиняют Россию в срыве проведения расследования. «Мы понимаем, что русские могли посетить место атаки. Мы озабочены тем, что там они могли сжульничать, чтобы пресечь усилия миссии ОЗХО по установлению фактов с целью проведения эффективного расследования», — заявил постпред США при ОЗХО Кеннет Уорд. Великобритания полагает, что экспертам мешают попасть в сирийскую Думу для проведения экспертизы.

Шульгин также отметил, что инцидент в сирийском городе Дума, где предположительно было применено химическое оружие, является провокацией. «Мы охарактеризовали произошедшее в Думе, это пригород Дамаска, как грубую провокацию, о которой и мы, и сирийцы неоднократно предупреждали как Совет Безопасности ООН, так и руководство ОЗХО», — заявил он.

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О жертвах предполагаемой химатаки 7 апреля в Думе заявила правозащитная организация «Белые каски» и Всемирная организация здравоохранения. Расследование инцидента начала ОЗХО. Ряд западных стран, в том числе США, обвинили Россию и Сирию в блокировании доступа экспертов организации к месту атаки. Глава МИД России Сергей Лавров подобные заявления опроверг. «Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы [экспертам ОЗХО] незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей», — заявлял Лавров.
 

Теги: ОЗХО
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