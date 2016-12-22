Лавров назвал неправдой заявления США о блокировке доступа ОЗХО в Думу

Заявления США о том, что Дамаск блокировал доступ экспертов ОЗХО в Восточную Гуту, не соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на 26-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), передает корреспондент РБК.

«Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы [экспертам ОЗХО] незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей», — сказал Лавров, добавив, что появилась информация об оправдании Пентагоном ударов американской стороны по Сирии до выводов ОЗХО тем, что Дамаск блокировал доступ экспертов в Восточную Гуту.

Когда эксперты ОЗХО, по словам Лаврова, поехали бы из Бейрута, они получили бы визы на границе с Сирией. «Это официально подтверждено, ОЗХО об этом знает; если знает ОЗХО, то американцы не могут об этом не знать», — добавил он.

Речь идет о заявлении официального представителя Пентагона Даны Уайт на пресс-конференции, которую транслировал сайт Минобороны США, о том, что Штаты решили нанести удар по Сирии, не дожидаясь заключения ОЗХО о предполагаемой химатаке в сирийской Думе, поскольку Дамаск блокировал доступ экспертов в Восточную Гуту. «Следует помнить, что ОЗХО блокировали доступ в Думу и Восточную Гуту из-за режима [президента Сирии Башара] Асада», — сказала Уайт.

В ходе брифинга Уайт также заявила, что сирийские ПВО и ПРО не сбили ни одной ракеты, запущенной по целям в ночь на 14 апреля. «Сирийский ответ был неэффективным во всех отношениях. Их действия не оказали никакого воздействия на удар», — рассказал на брифинге представитель военного командования США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала ложными заявления о недопуске экспертов ОЗХО в Думу. «Это ложь. Дамаск дал добро на приезд инспекторов ОЗХО. Сирийские визы им должны были выдать при пересечении границы с Ливаном. Никаких препятствий им никто бы не чинил. Видимо, поэтому и ударили до того, как инспекторы прибыли на место», — написала она в своем Facebook.

США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам в Сирии этой ночью в ответ на предполагаемую химатаку в городе Дума. Атака произошла до отправки на место предполагаемого применения химоружия экспертов ОЗХО.