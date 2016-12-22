Посол Британии в ОЗХО назвал версию недопуска экспертов в сирийскую Думу

Британский представитель в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявил, что в недопуске экспертов в сирийский город Дума виноваты Сирия и Россия, не обеспечившие им безопасность

Питер Уилсон (Фото: Michael Kooren / Reuters)

Посол Великобритании в Нидерландах Питер Уилсон, который параллельно занимает должность представителя при ОЗХО, заявил, что эксперты, намеревавшиеся изучить ситуацию в сирийском городе Дума, получили разрешение ООН поехать в этот город, но не добились гарантий обеспечения их безопасности со стороны России и Сирии, сообщает агентство Reuters.

Выступая на пресс-конференции в Гааге, Уилсон не согласился с утверждениями российских властей о том, что эксперты не попали в Думу из-за ракетной атаки в субботу.

На прошлой неделе сообщалось о том, что эксперты ОЗХО намеревались в субботу добраться до Думы, где, как утверждали страны Запада, сирийская правительственная армия применила химическое оружие. Однако к утру понедельника они так и не попали в этот город.

Как сообщала газета Guardian, утром 16 апреля британские эксперты, входящие в состав комиссии ОЗХО, сообщили, что их не пустили в Думу. Представитель Швеции в исполкоме ОЗХО Петер Люке пояснил, что специалисты не добрались до места назначения, потому что Россия и Сирия не гарантировали их безопасность.

В ответ на это заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что в данном случае речь идет «об очередных домыслах британцев, которые пытаются все валить на Москву», сообщает агентство «РИА Новости». По его словам, именно последствия ракетной атаки стали препятствием для инспекции.

Великобритания и США утверждают, что располагают доказательствами того, что 7 апреля в Думе, которая тогда удерживалась противниками сирийского президента Башара Асада, было применено химическое оружие. В результате, как указывал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, погибли по меньшей мере 75 человек.

В Москве и Дамаске категорически отвергли обвинения, указав, что в Думе противники Асада могли совершить провокацию. Несмотря на это, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам в Сирии, где могло производиться и храниться химическое оружие. В Вашингтоне и Лондоне операцию расценили как успешную. В Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО Сирии сбили большинство ракет.