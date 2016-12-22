Times узнала о помешавших британцам ударить по Сирии российских подлодках

Британская подводная лодка должна была принять участие в ракетном обстреле Сирии, однако была вынуждена в это время маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами, сообщила газета The Times

Дизельная подводная лодка ТОФ проекта 636 «Варшавянка» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

По данным издания, которое ссылается на источники в британском военном ведомстве, подводная лодка класса Astute должна была участвовать в запуске крылатых ракет по Сирии 14 апреля. Однако вместо этого ей пришлось уходить от двух российских субмарин и двух фрегатов ВМФ России в Восточном Средиземноморье.

Собеседники газеты сообщили, что британской субмарине пришлось постоянно менять свое местоположение, поскольку за ней следовали вышедшие с российской базы в Тартусе подводные лодки, обозначаемые по классификации НАТО как Kilo class. Военные эксперты за тишину хода прозвали их «черными дырами», уточняет The Times. Речь идет о дизель-электрических субмаринах проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Также подлодку преследовали два российских фрегата. При этом помощь британской подлодке оказывал американский противолодочный самолет P-8, отслеживавший движение судов Военно-морского флота России.

Противостояние продлилось несколько дней, уточняет The Times, так как британская подлодка пыталась избежать обнаружения.

Британская подводная лодка класса Astute может нести на своем борту 20 крылатых ракет «Томагавк». Для сравнения: некоторые американские субмарины способны запускать более 150 ракет. Однако, как указал Times специалист британского Института стратегических исследований Ник Чайлдс, при обучении в Великобритании командиров подлодок обучают выпускать одновременно незначительное количество ракет, чтобы их не успел засечь потенциальный противник.

По данным британских властей, в субботней атаке на Сирию участвовали четыре самолета ВВС Великобритании Tornado. Они выпустили ракеты Storm Shadow, не заходя при этом в воздушное пространство Сирии. Дальность действия этих снарядов составляет порядка 450 км.

11 апреля газета Daily Telegraph сообщила о том, что по распоряжению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к берегам Сирии были направлены подводные лодки с крылатыми ракетами. Их число при этом не уточнялось.