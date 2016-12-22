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Times узнала о помешавших британцам ударить по Сирии российских подлодках
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Times узнала о помешавших британцам ударить по Сирии российских подлодках
Война в Сирии, 21:05
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Times узнала о помешавших британцам ударить по Сирии российских подлодках
Британская подводная лодка должна была принять участие в ракетном обстреле Сирии, однако была вынуждена в это время маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами, сообщила газета The Times
Дизельная подводная лодка ТОФ проекта 636 «Варшавянка» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

По данным издания, которое ссылается на источники в британском военном ведомстве, подводная лодка класса Astute должна была участвовать в запуске крылатых ракет по Сирии 14 апреля. Однако вместо этого ей пришлось уходить от двух российских субмарин и двух фрегатов ВМФ России в Восточном Средиземноморье.

Собеседники газеты сообщили, что британской субмарине пришлось постоянно менять свое местоположение, поскольку за ней следовали вышедшие с российской базы в Тартусе подводные лодки, обозначаемые по классификации НАТО как Kilo class. Военные эксперты за тишину хода прозвали их «черными дырами», уточняет The Times. Речь идет о дизель-электрических субмаринах проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Также подлодку преследовали два российских фрегата. При этом помощь британской подлодке оказывал американский противолодочный самолет P-8, отслеживавший движение судов Военно-морского флота России.

Противостояние продлилось несколько дней, уточняет The Times, так как британская подлодка пыталась избежать обнаружения.

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Британская подводная лодка класса Astute может нести на своем борту 20 крылатых ракет «Томагавк». Для сравнения: некоторые американские субмарины способны запускать более 150 ракет. Однако, как указал Times специалист британского Института стратегических исследований Ник Чайлдс, при обучении в Великобритании командиров подлодок обучают выпускать одновременно незначительное количество ракет, чтобы их не успел засечь потенциальный противник.

По данным британских властей, в субботней атаке на Сирию участвовали четыре самолета ВВС Великобритании Tornado. Они выпустили ракеты Storm Shadow, не заходя при этом в воздушное пространство Сирии. Дальность действия этих снарядов составляет порядка 450 км.

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11 апреля газета Daily Telegraph сообщила о том, что по распоряжению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к берегам Сирии были направлены подводные лодки с крылатыми ракетами. Их число при этом не уточнялось.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сирия , подводная лодка
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