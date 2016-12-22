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Трамп опроверг сообщения о сбитых в Сирии ракетах западной коалиции
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Трамп опроверг сообщения о сбитых в Сирии ракетах западной коалиции
Война в Сирии, 21:13
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Трамп опроверг сообщения о сбитых в Сирии ракетах западной коалиции

Президент США Дональд Трамп заявил, что все выпущенные по территории Сирии ракеты достигли своей цели, ни одну из них сирийским ПВО не удалось сбить. Об этом Трамп рассказал в ходе выступления во Флориде, посвященного сокращению налогов для малого бизнеса.

«Более 100 ракет было запущено, они не смогли сбить ни одной. Все ракеты достигли цели. Похоже, их оружие работает недостаточно хорошо», — сказал Трамп (прямой эфир его выступления вел телеканал NBC News).

Он добавил также, что были разные сообщения о сбитых «15 или даже 40 ракетах» западной коалиции. «Но нет, все они достигли цели», — добавил американский президент.

При этом Минобороны России сообщает, что около 70 из 103 выпущенных ракет коалиции удалось сбить, либо они не достигли своей цели. Представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что для отражения атаки сирийские военные использовали советское вооружение, в том числе системы С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела», а также разработанную в России систему «Панцирь».

В Лондоне и Вашингтоне с оценками России не согласились, указав на высокую эффективность своей атаки. «Операция, проведенная прошлой ночью, была успешной. Мы не потеряли ни одного самолета, все цели были поражены», — заявила представитель Пентагона Дана Уайт. По ее словам, также не была сбита ни одна ракета.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии в ночь на 14 апреля. Коалиция объяснила свое решение об атаке действиями Башара Асада, которого она обвиняет в применении химоружия против мирного населения. Официальный Дамаск обвинения отвергает.

Теги: Дональд Трамп , Сирия , запуск ракеты
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