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Дворкович похвалил законопроект об ответных мерах на санкции США
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Дворкович похвалил законопроект об ответных мерах на санкции США
Новые санкции США, 12:43
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Дворкович похвалил законопроект об ответных мерах на санкции США

Вице-премьер Аркадий Дворкович положительно оценил законопроект об ответных мерах на американские санкции. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас должен быть арсенал для ответных действий», — сказал Дворкович. По его словам, законопроект, внесенный в Госдуму, может предоставить соответствующие инструменты правительству.

«Мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности, при этом есть чувствительные сферы, где мы покупаем сейчас продукцию, например,  программное обеспечение», — добавил он.

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Финансы

В пятницу, 13 апреля, в Госдуму внесли законопроект, который предлагает в качестве ответных мер на санкции США запретить или ограничить работу юридических, консалтинговых и аудиторских компаний, которые занимаются обеспечением «государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц». Также предлагается ввести запрет на ввоз лекарств, алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России.

16 апреля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что законопроект может быть рассмотрен в кратчайшие сроки. «График рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий», — сказал он.

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Государственная дума задумалась об ответных мерах, после того как 6 апреля американский Минфин ввел санкции против 24 россиян и 14 российских компаний. Под ограничения попали в том числе предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Теги: Аркадий Дворкович , Санкции , законопроект
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