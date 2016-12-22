В Госдуме предложили ограничить поставки табака и алкоголя из США

Законопроект об ответных мерах на санкции США коснется алкогольной и табачной отрасли. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Цитаты приводятся в Twitter нижней палаты парламента.

«В этом законопроекте речь идет об алкогольной и табачной продукции, о прекращении или приостановлении международного сотрудничества российских юрлиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной и ракетно-двигательной отрасли, авиастроении», — сказал Мельников.

«Законопроектом дается поручение правительству РФ и высшим должностным лицам субъектов проработать механизмы по замещению на российском рынке товаров и услуг американского происхождения», — добавил он. «Мы считаем, что в этот раз это будет толчком к развитию российской экономики», — заявил Мельников.

13 апреля спикер Госдумы и лидеры думских фракций внесли законопроект об ответных мерах на американские санкции. Текст документа пока не опубликован на сайте Думы. 6 апреля Минфин США расширил число компаний и граждан России, на которых распространяются ограничительные меры. В черный список попали 24 бизнесмена, топ-менеджера госкорпораций и чиновника, а также 14 крупных компаний.