В Госдуме предложили ограничить поставки табака и алкоголя из США

Законопроект об ответных мерах на санкции США коснется алкогольной и табачной отрасли. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Цитаты приводятся в Twitter нижней палаты парламента.
«В этом законопроекте речь идет об алкогольной и табачной продукции, о прекращении или приостановлении международного сотрудничества российских юрлиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной и ракетно-двигательной отрасли, авиастроении», — сказал Мельников.
«Законопроектом дается поручение правительству РФ и высшим должностным лицам субъектов проработать механизмы по замещению на российском рынке товаров и услуг американского происхождения», — добавил он. «Мы считаем, что в этот раз это будет толчком к развитию российской экономики», — заявил Мельников.
13 апреля спикер Госдумы и лидеры думских фракций внесли законопроект об ответных мерах на американские санкции. Текст документа пока не опубликован на сайте Думы. 6 апреля Минфин США расширил число компаний и граждан России, на которых распространяются ограничительные меры. В черный список попали 24 бизнесмена, топ-менеджера госкорпораций и чиновника, а также 14 крупных компаний.
По данным ФТС, импорт водки и ликеро-водочных изделий из США в Россию в 2017 году снизился почти на 12%, до 398 тыс. л. В целом на страну пришлось 2,17% объема импорта этих напитков (более 18,3 млн л).
Доля США в поставках вина в Россию незначительна — 0,58% по итогам 2017 года (всего было ввезено более 1,4 млн л вина). В целом поставки импортного вина в Россию в 2017 году выросли почти на 40%, до 244,4 млн л (крупнейшие поставщики — Испания, Италия, Грузия). В 2017 году в Россию из США было ввезено 646,6 т сигарет и других табачных изделий, в том числе промышленного табака и его заменителей, на $13,1 млн.
США являются крупным экспортером виски: по итогам 2017 года в натуральном выражении доля поставок из страны составила 10,02% (было ввезено свыше 3,7 млн л этого напитка).
По оценкам главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, объем поставок алкоголя из США в денежном выражении не превышает $60 млн, при том что общий объем поставок импортного алкоголя в Россию в 2017 году составил $1,9 млрд. По мнению эксперта, запрет не окажет никакого влияния на российский рынок алкоголя: США занимал только более или менее значительную долю по поставкам виски.
По объемам поставок сигарет, сигарилл и аналогичной продукции США — шестой крупнейший поставщик: на его долю приходится 4,7% объема импорта (462,9 т).
По поставкам промышленного табака и его заменителей США входит в десятку крупнейших по объемам поставщиков с долей 2,3%.