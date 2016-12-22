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Глава Минтранса рассказал о подготовке ответных мер на санкции США
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Глава Минтранса рассказал о подготовке ответных мер на санкции США
Новые санкции США, 08:31
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Глава Минтранса рассказал о подготовке ответных мер на санкции США
В Минтрансе прорабатывают ответные меры на санкции США, введенные Вашингтоном 6 апреля. Ранее ряд ограничений, в том числе на алкоголь и лекарства, предложили депутаты Госдумы
Максим Соколов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Глава Минтранса Максим Соколов рассказал, что его ведомство работает над ответными мерами на новые санкции США. Об этом министр сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — сказал Соколов.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах в отношении Вашингтона. Среди инициатив: запрет или ограничение импорта сельхозпродукции, алкоголя и табака, лекарств, рост сборов на обслуживание американских самолетов.

Кроме того, депутаты предложили запретить сотрудничать с американскими компаниями в отдельных секторах как госорганам, так и юрлицам, а также привлекать на работу высококвалифицированных специалистов из США. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой при этом полагает, что ответные меры на санкции не должны затронуть интересы россиян.

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Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров сообщал РБК, что ограничения в области импорта сельхоз продукции и алкоголя не приведет к существенным экономическим последствиям, но закрытие экспорта в ракетостроении и титановой промышленности будет ударом по российской экономике. Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев назвал санкции в атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности «выстрелом себе в ногу».

 «Мы лишаем сами себя возможности быть участниками глобальных цепочек. Американцы понесут издержки, но переживут это. Мы же потеряем их рынок в угоду третьей стороне», - отмечал Тимофеев.

6 апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций против бизнесменов и чиновников. Ограничения также коснулись ряда компаний.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: Вашингтон , Санкции , Минтранс
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