В Госдепе предложили Сирии задекларировать запасы химоружия

Если Сирия задекларирует оставшиеся запасы химического оружия, страна сможет избежать повторных ракетных ударов. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в интервью телеканалу Fox News.

«Сирийский режим может сделать несколько вещей. Во-первых, он может задекларировать все оставшиеся у него запасы химоружия и все касающиеся этого программы», — сказала Нойерт. По ее словам, после ракетных ударов Дамаск может изменить свое отношение к химоружию и выразила надежду, что так и произойдет. В этом случае Нойерт пообещала, что США поможет Сирии вступить в Женевский мирный процесс и «достичь того кажущегося сейчас далеким этапа, когда они смогут провести выборы и начать этап восстановления страны».

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по военным объектам в Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что военный удар сил коалиции стал «прямым результатом» неспособности России удержать сирийского президента Башара Асада от применения химоружия в Сирии. Предполагаемая химатака произошла в ночь на 8 апреля в сирийском городе Дума, погибли по меньшей мере 49 человек.

По информации Всемирной организации здоровья, жертвами применения химоружия стали 43 человека, еще 500 пострадали. В Дамаске отрицают причастность к химатаке, в российском Генштабе заявляли, что жители Думы «ничего не знают» о пострадавших в ходе химатаки. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Штаты вновь нанесут удар по Сирии, если она вновь использует химоружие.