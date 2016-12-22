СМИ назвали время сбора экстренного заседания Совбеза ООН по Сирии

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится в 15:00 по Гринвичу (18:00 мск) 14 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

О решении созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Сирии президент Владимир Путин заявил ранее 14 апреля. «Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — говорил он.

По мнению Путина, действия Вашингтона и его союзников являются «актом агрессии». Он подчеркнул, что Россия «самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом».

США, Франция и Великобритания совершили ракетные удары по объектам в Сирии в ночь на 14 апреля. ​Всего было выпущено свыше ста ракет. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что военные действия стали «прямым результатом» неспособности России удержать сирийского лидера Башара Асада от использования химоружия в регионе.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отмечали, что причиной ударов стало предполагаемое применение режимом Асада химоружия в сирийской Думе 7 апреля.