СМИ назвали время сбора экстренного заседания Совбеза ООН по Сирии

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится в 15:00 по Гринвичу (18:00 мск) 14 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
О решении созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Сирии президент Владимир Путин заявил ранее 14 апреля. «Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — говорил он.
По мнению Путина, действия Вашингтона и его союзников являются «актом агрессии». Он подчеркнул, что Россия «самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом».
США, Франция и Великобритания совершили ракетные удары по объектам в Сирии в ночь на 14 апреля. Всего было выпущено свыше ста ракет. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что военные действия стали «прямым результатом» неспособности России удержать сирийского лидера Башара Асада от использования химоружия в регионе.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отмечали, что причиной ударов стало предполагаемое применение режимом Асада химоружия в сирийской Думе 7 апреля.