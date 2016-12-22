Путин заявил о решении созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии

Президент Владимир Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Сирии, сообщается на сайте Кремля.

«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — приводятся в сообщении слова Путина.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 14 апреля объявил о начале «точечных ударов» по Сирии. К операции присоединились Франция и Великобритания. Их целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Американский лидер объяснил, что удары являются «прямым результатом» неспособности России удержать президента Сирии Башара Асада от использования химического оружия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что удар является «сигналом для каждого», кто решит использовать химическое оружие, а также подчеркнула, что военному решению «не было альтернатив».

Владимир Путин назвал удары по Сирии «актом агрессии». «Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом», — заявил он.