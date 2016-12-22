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СМИ узнали о планах экспертов ОЗХО отправиться в сирийскую Думу 14 апреля
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СМИ узнали о планах экспертов ОЗХО отправиться в сирийскую Думу 14 апреля
Война в Сирии, 14:26
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СМИ узнали о планах экспертов ОЗХО отправиться в сирийскую Думу 14 апреля

Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) собираются в субботу, 14 апреля, отправиться в сирийский город Дума, где произошла предполагаемая химическая атака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, при условии безопасности группа экспертов ненадолго останется в Думе.

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На сайте Организации по запрещению химического оружия говорится, что группа экспертов проведет в Думе работу, чтобы проверить сообщения о предполагаемой химатаке.

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Великобритания, Франция и США нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанес «точечные удары» в ответ на предполагаемую химатаку в Думе. Он подчеркнул, что военные действия являются «прямым результатом» неспособности Москвы удержать сирийского президента Башара Асада от использования химического оружия.

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Минобороны России сообщало, что удары наносились с 03:42 до 05:10 мск, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что военные действия являются «сигналом для каждого», кто решит применить химическое оружие. Она подчеркнула, что нанесенному удару «не было альтернатив».

Президент Владимир Путин назвал действия США, Франции и Великобритании «актом агрессии». Он добавил, что Россия «самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом».

Теги: Сирия , ОЗХО
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