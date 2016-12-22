В Париже опубликовали доклад о секретной сирийской программе химоружия

Французские спецслужбы считают, что сирийские власти сохранили секретную программу производства химического оружия после того, как страна присоединилась к конвенции о его запрещении в 2013 году

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Французское военное ведомство опубликовало на своем сайте доклад о сирийской секретной программе по разработке химического оружия. Документ составлен на основе открытой информации и рассекреченных данных французских спецслужб и датирован 14 апреля 2018 года.

В докладе говорится, что сирийский режим сохранил с 2013 года тайную программу производства химического оружия.

​До 2012 года сирийские власти не признавали наличия в стране оружия массового поражения. Однако под внешним давлением в 2013 году Сирия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия.

Кроме того, в докладе говорится, что анализ свидетельств применения химического оружия в городе Дума 7 апреля 2018 года показывает отсутствие на записях следов монтажа и подтасовки. Анализ обстановки показывает, что, с высокой степенью вероятности, химическое оружие применили правительственные силы Сирии, утверждают авторы доклада.

В сентябре 2017 года независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирии пришла к выводу, что власти республики неоднократно использовали химическое оружие. «В период с марта 2013 года по март 2017 года комиссия зарегистрировала 25 случаев применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике, 20 из которых были совершены правительственными силами и направлены в основном против гражданского населения», — говорилось в опубликованном тогда докладе.

Москва официально назвала сообщения о химатаках в апреле 2017 и в апреле 2018 года инсценировками. В ноябре 2017 года представитель России в Совбезе ООН заблокировал резолюцию о продлении мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, а в апреле 2018 года Россия наложила вето на проект резолюции о создании нового механизма для расследования случаев применения химоружия в Сирии. ​