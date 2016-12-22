Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,96 61,68 EUR Нал. 78,45 75,87 USD Бирж. 62,05 +0,06 EUR Бирж. 76,55 +0,13 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7951,00 -125,90 MOEX 2175,16 -1,58% RTS 1104,51 -1,83% Brent 72,62 +0,58% DJIA 24360,14 -0,50% Nasdaq 7106,65 -0,47% FTSE 7264,56 +0,09%
В Париже опубликовали доклад о секретной сирийской программе химоружия
Лента новостей
МИД назвал удар по Сирии «крестом» на переговорном процессе 13:25, Политика Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман 13:17, Фотогалерея  Посол России предупредил о последствиях удара США и их союзников по Сирии 12:56, Политика В Париже опубликовали доклад о секретной сирийской программе химоружия 12:53, Политика Фанаты ЦСКА ответили на обвинения в расизме от английских журналистов 12:42, Спорт Власти Подмосковья извинились перед жителями за «неудобства» с «Ядрово» 12:42, Политика Белоруссия подтвердила новые обвинения против Рыбки и Лесли в Таиланде 12:25, Общество В Генштабе задумались о поставках в Сирию С-300 12:16, Политика Генштаб России заявил о перехвате сирийскими ПВО 71 крылатой ракеты 11:50, Политика Россия привела свои системы ПВО в Сирии в режим боевой готовности 11:47, Политика В Волоколамске начался митинг местных жителей против полигона «Ядрово» 11:30, Общество Путин заявил о решении созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии 11:19, Политика Сироткин опередил партнера по Williams в квалификации Гран-при Китая 11:14, Спорт Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске. Фоторепортаж 11:13, Фотогалерея  Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 11:03, РБК и Билайн Другой взгляд: альтернативные постеры к фильмам 11:00, Стиль Сирийцы вышли на улицы Дамаска в поддержку Асада 10:57, Политика Бастрыкин рассказал о помешавшем проверке «Зимней вишни» чиновнике 10:52, Общество Минобороны Франции показало видео своего удара по Сирии 10:51, Политика Путин назвал ракетные удары по Сирии актом агрессии 10:44, Политика Cколько британской казне принесет королевская свадьба 10:30, Стиль Роскомнадзор выступил против выдачи частот для глобальной сети OneWeb 10:24, Технологии и медиа Скончался режиссер Милош Форман 10:04, Общество Власти Сирии опубликовали видео с Асадом под названием «Утро стойкости» 09:54, Политика СМИ узнали о конфликтах Трампа с главой Пентагона при подготовке ударов 09:52, Политика Сделки Ткачева и Хлопонина обеспечили рост доходов семей правительства 09:50, Экономика Шойгу доложил Путину об ударах западной коалиции по Сирии 09:38, Политика Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж 09:20, Фотогалерея 
В Париже опубликовали доклад о секретной сирийской программе химоружия
Война в Сирии, 12:53
0
В Париже опубликовали доклад о секретной сирийской программе химоружия
Французские спецслужбы считают, что сирийские власти сохранили секретную программу производства химического оружия после того, как страна присоединилась к конвенции о его запрещении в 2013 году
Фото: AP

Французское военное ведомство опубликовало на своем сайте доклад о сирийской секретной программе по разработке химического оружия. Документ составлен на основе открытой информации и рассекреченных данных французских спецслужб и датирован 14 апреля 2018 года.

В докладе говорится, что сирийский режим сохранил с 2013 года тайную программу производства химического оружия.

​До 2012 года сирийские власти не признавали наличия в стране оружия массового поражения. Однако под внешним давлением в 2013 году Сирия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия.

Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж Еще 2 фото
Фотогалерея

Кроме того, в докладе говорится, что анализ свидетельств применения химического оружия в городе Дума 7 апреля 2018 года показывает отсутствие на записях следов монтажа и подтасовки. Анализ обстановки показывает, что, с высокой степенью вероятности, химическое оружие применили правительственные силы Сирии, утверждают авторы доклада.

В сентябре 2017 года независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирии пришла к выводу, что власти республики неоднократно использовали химическое оружие. «В период с марта 2013 года по март 2017 года комиссия зарегистрировала 25 случаев применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике, 20 из которых были совершены правительственными силами и направлены в основном против гражданского населения», — говорилось в опубликованном тогда докладе.

Москва официально назвала сообщения о химатаках в апреле 2017 и в апреле 2018 года инсценировками. В ноябре 2017 года представитель России в Совбезе ООН заблокировал резолюцию о продлении мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, а в апреле 2018 года Россия наложила вето на проект резолюции о создании нового механизма для расследования случаев применения химоружия в Сирии. ​

Химическое оружие в Сирии

Производство отравляющих веществ в Сирии, согласно данным неправительственных организаций и ЦРУ, началось в 1970–1980 годах при участии французских организаций и специалистов.

Положение об уничтожении химического оружия в Сирии было принято после того, как 16 сентября 2013 года был опубликован доклад экспертов ООН о применении химического оружия 21 августа 2013 года в Гуте (пригороде Дамаска).

28 сентября 2013 года единогласно была принята Резолюция Совета Безопасности ООН 2118 об уничтожении сирийского химического оружия. Первоначальный срок вывоза был определен как 31 декабря 2013 года. Срок вывоза менее опасных химических веществ был назначен на 4 февраля. Фактически эти сроки не были соблюдены.

14 октября 2013 года Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, запрещающей производство, накопление и применение химического оружия.

В октябре 2013 года под контролем экспертов ООН и Организации по запрещению химического оружия началось уничтожение сирийского химического оружия.

В феврале 2014 года власти Сирии предоставили Организации по запрещению химического оружия план, согласно которому вывоз всех отравляющих веществ с территории страны должен был закончиться 27 апреля 2014 года.

В апреле 2014 года глава совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия Зигрид Кааг заявляла о том, что 92,5% сирийского химоружия уничтожено или вывезено. О вывозе последней партии сообщили ​23 июня 2014 года.

4 января 2016 года в своем докладе Организация по запрещению химического оружия заявила, что все химикаты, вывезенные из Сирии в 2014 году, уничтожены. Вместе с тем сообщалось, что организация по-прежнему не может получить доступ к некоторым бывшим объектам производства сирийского химического оружия.

В декабре 2016 года власти Сирии сообщали о передаче Организации по запрещению химического оружия свидетельств о применении химического оружия боевиками.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Франция , доклад , химическое оружие
Главное
МИД назвал удар по Сирии «крестом» на переговорном процессе Политика
Материалы по теме
Генштаб России заявил о перехвате сирийскими ПВО 71 крылатой ракеты Политика
Путин заявил о решении созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии Политика
Путин назвал ракетные удары по Сирии актом агрессии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.