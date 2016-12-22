В Париже опубликовали доклад о секретной сирийской программе химоружия

Французское военное ведомство опубликовало на своем сайте доклад о сирийской секретной программе по разработке химического оружия. Документ составлен на основе открытой информации и рассекреченных данных французских спецслужб и датирован 14 апреля 2018 года.
В докладе говорится, что сирийский режим сохранил с 2013 года тайную программу производства химического оружия.
До 2012 года сирийские власти не признавали наличия в стране оружия массового поражения. Однако под внешним давлением в 2013 году Сирия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия.
Кроме того, в докладе говорится, что анализ свидетельств применения химического оружия в городе Дума 7 апреля 2018 года показывает отсутствие на записях следов монтажа и подтасовки. Анализ обстановки показывает, что, с высокой степенью вероятности, химическое оружие применили правительственные силы Сирии, утверждают авторы доклада.
В сентябре 2017 года независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирии пришла к выводу, что власти республики неоднократно использовали химическое оружие. «В период с марта 2013 года по март 2017 года комиссия зарегистрировала 25 случаев применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике, 20 из которых были совершены правительственными силами и направлены в основном против гражданского населения», — говорилось в опубликованном тогда докладе.
Москва официально назвала сообщения о химатаках в апреле 2017 и в апреле 2018 года инсценировками. В ноябре 2017 года представитель России в Совбезе ООН заблокировал резолюцию о продлении мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, а в апреле 2018 года Россия наложила вето на проект резолюции о создании нового механизма для расследования случаев применения химоружия в Сирии.
Производство отравляющих веществ в Сирии, согласно данным неправительственных организаций и ЦРУ, началось в 1970–1980 годах при участии французских организаций и специалистов.
Положение об уничтожении химического оружия в Сирии было принято после того, как 16 сентября 2013 года был опубликован доклад экспертов ООН о применении химического оружия 21 августа 2013 года в Гуте (пригороде Дамаска).
28 сентября 2013 года единогласно была принята Резолюция Совета Безопасности ООН 2118 об уничтожении сирийского химического оружия. Первоначальный срок вывоза был определен как 31 декабря 2013 года. Срок вывоза менее опасных химических веществ был назначен на 4 февраля. Фактически эти сроки не были соблюдены.
14 октября 2013 года Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, запрещающей производство, накопление и применение химического оружия.
В октябре 2013 года под контролем экспертов ООН и Организации по запрещению химического оружия началось уничтожение сирийского химического оружия.
В феврале 2014 года власти Сирии предоставили Организации по запрещению химического оружия план, согласно которому вывоз всех отравляющих веществ с территории страны должен был закончиться 27 апреля 2014 года.
В апреле 2014 года глава совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия Зигрид Кааг заявляла о том, что 92,5% сирийского химоружия уничтожено или вывезено. О вывозе последней партии сообщили 23 июня 2014 года.
4 января 2016 года в своем докладе Организация по запрещению химического оружия заявила, что все химикаты, вывезенные из Сирии в 2014 году, уничтожены. Вместе с тем сообщалось, что организация по-прежнему не может получить доступ к некоторым бывшим объектам производства сирийского химического оружия.
В декабре 2016 года власти Сирии сообщали о передаче Организации по запрещению химического оружия свидетельств о применении химического оружия боевиками.