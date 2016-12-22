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Посол России предупредил о последствиях удара США и их союзников по Сирии
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Посол России предупредил о последствиях удара США и их союзников по Сирии
Война в Сирии, 12:56
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Посол России предупредил о последствиях удара США и их союзников по Сирии

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Соединенных Штатов, Великобритании и Франции нанести удар по Сирии не останется без последствий. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Twitter.

«Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже», — приводятся в сообщении слова Антонова. Он подчеркнул, что наихудшие опасения оправдались и предостережения Москвы не были услышаны. «Морального права обвинять другие страны у США — обладателя крупнейшего арсенала химоружия — нет», — считает посол.

Президент США Дональд Трамп ​в ночь на 14 апреля объявил, что Вашингтон начал наносить «точечные удары» по Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. К операции присоединились Великобритания и Франция. Трамп заявлял, что действия США и их союзников являются «прямым результатом» неспособности Москвы удержать президента Сирии Башара Асада от использования химического оружия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что удар является «сигналом для каждого», кто решит использовать химическое оружие. Она добавила, что военному решению «не было альтернатив».

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Минобороны России сообщало, что удары наносились с 03:42 до 05:10 мск, их целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

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Президент Владимир Путин назвал действия США, Великобритании и Франции актом агрессии. Он подчеркнул, что Россия «самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом». В связи с произошедшим Москва решила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Теги: Анатолий Антонов , Сирия
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