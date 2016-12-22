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Мэй заявила об отсутствии альтернативы военным ударам в Сирии
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Мэй заявила об отсутствии альтернативы военным ударам в Сирии
Война в Сирии, 08:54
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Мэй заявила об отсутствии альтернативы военным ударам в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что альтернативы военному удару западной коалиции по Сирии не было, передает Reuters. Премьер назвала атаку «сигналом для каждого», кто решит использовать химическое оружие.

«Речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну, речь идет не о смене режима. Это ограниченные и целенаправленные удары, которые не должны привести к эскалации ситуации и жертвам среди мирного населения», — сказала Мэй.

Удары США по Сирии. Онлайн-трансляция
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Ранее ​глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал действия Франции в Сирии легитимными и оправданными. «Химическая эскалация в Сирии неприемлема», —говорил Ле Дриан в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце. В Минобороны Франции отмечали, что страна не стремится к конфронтации и заранее предупреждала Россию о нанесении ударов по Арабской республике.

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил. Общее количество ракет, выпущенных силами коалиции в ходе удара, превысило сто единиц, отмечало Минобороны России.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфор на специальном брифинге рассказал, что удары были нанесены по научному центру в Дамаске, складу с химическим оружием в западном Хомсе и еще одному месту рядом со второй целью. В оцифиальном Дамаске рассказали, что был нанесен ущерб комплексу зданий научного центра.

Теги: Тереза Мэй , Сирия
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