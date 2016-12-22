SANA заявило о преувеличении масштаба атаки по Сирии

Государственное сирийское агентство SANA сообщило со ссылкой на свои источники, что сообщения о поражении объектов в Сирии во время совместной атаки США, Франции и Великобритании преувеличено. Об этом говорится в сообщении Facebook информационного агентства.

Как утверждают собеседники агентства, СМИ в США и Франции хотят «скрыть крах» операции в Сирии. Источники агентства сообщают, что информация о поражении девяти целей в Сирийской арабской республики не соответствуют действительности. Собеседники SANA отметили, что ракеты не достигли своих целей, благодаря противоракетной обороне Сирии.

В агентстве сообщили, что Министерство информации Сирии призвало граждан не слушать СМИ, которые «преднамеренно» искажают данные. Также в сирийском ведомстве назвали удары США, Великобритании и Франции «тройной агрессией».

В субботу, 14 апреля, президент США Дональд Трамп объявил об ударе по Сирии. В нем приняли участие американские военные, а также Британия и Франция. В Пентагоне сообщили, что удары были нанесены по научному центру в Дамаске, складу с химическим оружием в западном Хомсе и еще одному объекту рядом со второй целью, которое является местом хранения химического оружия и важным командным пунктом. В Великобритании и Франции отметили, что их целями были также объекты с химоружием. Агентство SANA сообщало, что сирийские ПРО отразили удары по Дамаску.

Официальный представитель МИД России заявила, что США и их союзники нанесли удар по столице Сирии Дамаску. Она отметила, что Сирийская арабская республика «много лет пытается выжить в условиях террористической агрессии». По ее словам, за ударом стоят те, кто «претендует на моральное лидерство в этом мире» и «заявляет о своей исключительности».