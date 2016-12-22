Макрон и Мэй решили продолжить работу над ответом на «химатаку в Сирии»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и французский президент Эмманюэль Макрон во время переговоров с договорились работать вместе по «международному ответу» на возможную химическую атаку в сирийском городе Дума. Об этом сообщается на сайте британского правительства.



«Премьер министр говорила с президентом Франции Эммнюэлем Макроном этим вечером (13 апреля, — прим.РБК) по ужасной атаке в Сирии в городе Дума. Они договорились тесно работать вместе над международным ответом», — приводятся в сообщении слова представителя Терезы Мэй.

Также, в пятницу, 13 апреля Макрон провел переговоры по Сирии с российским лидером Владимиром Путиным. По словам, французского президента, Париж ставит приоритетами в сирийском вопросе борьбу с терроризмом, облегчение положения гражданских лиц и «быстрое начало переговоров о старте заслуживающего доверие и всеобъемлющего политического процесса». Кроме того, оба лидера поговорили о возможности оказания помощи инспекторам Организации по запрещению химического орудия, которые направились в Сирию для расследования возможной химической атаки.



Сирийский город Дума находится в пригороде Дамаска Восточная Гута и является последним населенным пунктом в данном районе, который занимает сирийская оппозиция. По данным Всемирной организации здравоохранения, в больницы города Дума поступили 500 человек с «симптомами отравления токсичными химикатами». Также в ВОЗ отметили, что в этом населенном пункте погибли 43 человека.



По мнению США, в Восточной Гуте произошла химическая атака, за которой стоят правительственные силы президента Башара Асада. Он назвал его «животным, которое убивает с помощью химического оружия и наслаждается этим». Кроме того, американский лидер заявлял, что американские военные планирует нанести удар по сирийской территории. Все обвинения сирийские власти отвергают.