Дворкович призвал к независимости от утреннего настроения Трампа

Отношения между странами не должны зависеть от утреннего настроения одного человека. Об этом, комментируя посты в Twitter американского президента Дональда Трампа, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович, сообщает «РИА Новости».

«Любое партнерство требует доверия, без него невозможно двигаться вперед. А мы не можем зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то там за океаном и от того, что взбредет в голову конкретному человеку следующим утром», — считает вице-премьер. «Мы не можем такие риски на себя принимать», — добавил он.

11 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о записях Трампа в микроблоге, заявил, что Кремль «не участвует в Twitter-дипломатии».

Трамп регулярно пишет твиты на общественно-политические темы по утрам. Так,11 апреля в ответ на заявление российского посла в Ливане Александра Засыпкина о праве России сбивать американские ракеты над Сирией Трамп предложил России готовиться к удару. На следующее утро американский лидер уточнил, что удар может быть «скорым или совсем не скорым».