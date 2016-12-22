Юристы Telegram вновь попросили отложить процесс по делу о блокировке

Адвокаты Telegram вновь направили в Таганский суд Москвы ходатайство с просьбой отложить «на разумный» срок начало судебного процесса по иску Роскомнадзора. Об этом заявил ​в своем Telegram-канале Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», которая представляет интересы мессенджера. По словам защитника, заявление направил накануне в 21:05 мск факсом один из юристов Telegram Дмитрий Динзе.

Юристы отмечают, что неисполнение судом требований гражданского процессуального кодекса в части подготовки к судебному заседанию (непредоставление иска, реальной и фактической возможности представить возражения на иск и свои доказательства) нарушают право на защиту.

«Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения», — говорится в сообщении.

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд столицы рассматривает иск Роскомнадзора, который может привести к блокировке Telegram. Накануне Чиков заявил, что основатель Telegram Павел Дуров порекомендовал своим юристам не участвовать в судебном разбирательстве по иску Роскомнадзора. Он объяснил решение Дурова его нежеланием «легитимизировать откровенный фарс присутствием» своих адвокатов.

11 апреля юристы Telegram попросили суд перенести назначенное на 13 апреля заедание. Они объяснили это тем, что адвокат мессенджера Дмитрий Динзе получил информацию о назначенной встрече в суде, когда был в Крыму.