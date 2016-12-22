CNBC узнал о восьми возможных целях американских ударов по Сирии

Под удары в Сирии могут попасть аэродромы, исследовательский центр и объект, где, производится или хранится химоружие, узнал CNBC. Трамп ранее предупредил, что эти удары могут быть нанесены «скоро или совсем не скоро»

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Американский президент Дональд Трамп в ходе совещания с советниками на нацбезопасности обозначил восемь целей в Сирии для нанесения ударов. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

Эти цели включают в себя два сирийских аэродрома, исследовательский центр и предприятие, где может производиться химическое оружие, сообщил собеседник.

По его словам, сирийские военные перебросили значительное количество самолетов на аэродромы, контролируемые Россией, в надежде на то, что Вашингтон «не сможет нанести удар по ним». Ранее о том, что сирийская армия начала эвакуировать технику со своих крупнейших авиабаз, в том числе на российскую базу Хмеймим, сообщало издание Le Figaro.

Ранее Белый дом заявил, что в ходе совещания Трамп не смог определиться с последующими действиями Вашингтона по Сирии. «Мы продолжаем анализировать полученные разведданные и проводим переговоры с нашими партнерами и союзниками», — пояснял пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Вашингтон обвиняет правительство Сирии в применении химического оружия в сирийском городе Дума в начале апреля. Официальный Дамаск причастность к возможной атаке опровергает.

​Дональд Трамп среди возможных ответных действий допускал нанесение ударов по позициям сирийских войск. Представитель администрации США Сара Сандерс отмечала, что удар может быть нанесен и по российским силам в Сирии. Американский лидер позже заметил, что эти удары могут быть нанесены «скоро или совсем не скоро».