Трамп обсудил с Мэй «международный ответ» по Сирии

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонной беседы договорился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй продолжить работу над «международным ответом» по Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя главы британского правительства.

«Они согласились, что крайне важно не оставить применение химического оружия безнаказанным, и договорились о необходимости сдерживания дальнейшего использования химоружия режимом [президента Сирии Башара] Асада», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала, что американский президент намерен также провести переговоры по ситуации в Сирии с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

В Вашингтоне считают, что правительство Сирии применило химическое оружие в городе Дума в начале апреля. Среди ответных действий Трамп пригрозил нанесением ударов по позициям войск официального Дамаска, однако на последнем совещании с советниками по нацбезопасности президент США так и не определился с дальнейшими действиями.

«Мы продолжаем анализировать полученные разведданные и проводим переговоры с нашими партнерами и союзниками», — сообщили в Белом доме.

​По словам Эмманюэля Макрона, Франция примет решение об ударах только тогда, когда будут собраны доказательства по предполагаемой химатаке. Тереза Мэй в свою очередь сообщила, что намерена поддержать военную операцию Вашингтона вне зависимости от того, поддержит ее парламент или нет.