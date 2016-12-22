Премьер Дании допустил замедление проекта «Северный поток-2»

Дания может замедлить осуществление проекта «Северный поток-2», если не даст согласия на прокладку трубопровода через свои воды. Об этом премьер страны Ларс Лёкке Расмуссен сообщил ​после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине, передает телеканал TV2.

«Дания не может законным образом предотвратить осуществление проекта «Северный поток-2», но мы можем замедлить его», — сказал глава датского правительства.

Также в ходе выступления Расмуссен отметил, что считает «Северный поток — 2» не только экономическим, но и политическим проектом. Он также поддержал позицию Ангелы Меркель о необходимости сохранения Украиной статусы страны-транзитера газа. «Мы несем ответственность за Украину», — добавил датский премьер.

Во вторник, 10 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель сочла невозможным проект «Северного потока-2» без определения будущего украинского транзита. В этот же день глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в компании не планируют отказываться от транзита газа через Украину. Он отметил, что через эту страну могут ежегодно перегонять 10–15 млрд куб. м.

Газопровод, по которому газ будет идти из России в Германию, проложат по дну Балтийского моря. Протяженность «Северного потока-2» — более 1,2 тыс. км. Его совокупная мощность должна составить 55 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Полный комплект разрешений на прокладку «Северного потока-2» уже выдали Германия и Финляндия.