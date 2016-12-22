Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,12 60,42 EUR Нал. 76,99 74,75 USD Бирж. 61,99 -0,60 EUR Бирж. 76,48 -0,98 USD ЦБ. 62,07 -2,00 EUR ЦБ. 76,76 -2,53 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7699,90 +781,80 MOEX 2210,05 +0,82% RTS 1125,09 +3,84% Brent 72,11 +0,22% DJIA 24510,97 +1,33% Nasdaq 7144,23 +1,06% FTSE 7258,34 +0,02%
В посольстве США опровергли отказ выдавать сотрудникам «Аэрофлота» визы
Лента новостей
СМИ сообщили о просьбе России созвать заседание Совбеза ООН по Сирии 22:32, Политика Genesis представил новый седан G70 для России 22:30, Авто Нежданный свидетель: почему Сечин пришел в суд над Улюкаевым 22:17, Политика Глава ЦРУ рассказал о погибшей в Сирии «паре сотен русских» 22:13, Политика Швеция предложила отправить в Сирию миссию по разоружению 22:10, Политика Лига Европы по футболу. ЦСКА — «Арсенал». Онлайн 22:05, Спорт В посольстве США опровергли отказ выдавать сотрудникам «Аэрофлота» визы 21:46, Общество ЦБ зафиксировал рост кредитования компаний в начале года 21:37, Финансы Организаторы ТЭФИ после критики Познера изменили правила голосования 21:31, Общество «ЕвроХим» вывел на проектную мощность завод в Китае стоимостью $25 млн 21:31, Бизнес В Ростовской области задержали сопредседателя партии «Другая Россия» 21:11, Политика Грузовик наехал на пешеходов в Барселоне 21:07, Общество Баннер о правах геев пропал с панорамного снимка Google c Красной площади 21:04, Общество Двух детей после ДТП с автобусом госпитализируют в Москве 20:57, Общество Пилотов предупредили о повышенной военной активности Британии у Кипра 20:57, Политика В Нидерландах прокомментировали возможный удар США по Сирии 20:49, Политика В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова в реанимацию 20:45, Политика Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России 20:09, Политика Захарова прокомментировала задержание в Одессе российского судна 20:08, Общество Росстат объяснил преждевременную публикацию данных об инфляции 19:59, Экономика МВД завело дело после ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье 19:53, Общество Суд оставил под арестом экс-депутата Госдумы Варшавского 19:46, Общество «Аэрофлот» опроверг возможность прекращения полетов в США с июня 19:46, Бизнес Глава Пентагона рассказал о поиске доказательств химической атаки в Сирии 19:44, Политика В Пентагоне не приняли решение об ударе по Сирии 19:41, Политика Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну 19:31, Экономика МИД Азербайджана потребовал доказательств нарушений на выборах 19:24, Политика МИД обвинил США в «злоупотреблении ролью доллара» 19:18, Политика
В посольстве США опровергли отказ выдавать сотрудникам «Аэрофлота» визы
Общество, 21:46
0
В посольстве США опровергли отказ выдавать сотрудникам «Аэрофлота» визы

В посольстве США в Москве опровергли сообщения об отказе в выдаче виз сотрудникам «Аэрофлота». Как сообщила РБК представитель американского посольства в России Андреа Калан, в прессе и социальных сетях «муссируются различные, не имеющие никаких оснований слухи» относительно получения виз в США.

Калан отметила, что все российские граждане, включая сотрудников «Аэрофлота» могут обращаться за визами США в американские посольства и консульства в любых точках мира. «Все заявители могут воспользоваться этой опцией, если не имеют возможности записаться на подачу документов в России», — добавила представитель посольства.

«Спрос на американские визы очень высок. К сожалению, мы более не располагаем необходимым числом сотрудников, чтобы оперативно удовлетворять высокий спрос на визы среди россиян. Но сокращение кадрового состава дипмиссии США в России было не нашим решением», — сказала Калан. Она порекомендовала ознакомиться с процедурой обращения за американской визой на сайте посольства и «ориентироваться именно на эту информацию, а не на слухи».

«Аэрофлот» опроверг возможность прекращения полетов в США с июня
Бизнес

Ранее в «Аэрофлоте» опровергли РБК данные о том, что компания прекратит полеты в США с июня из-за отсутствия виз у экипажей. «У компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами», — заявил РБК представитель авиакомпании.

Сообщение о том, что «Аэрофлот» «может прекратить полеты в США» появилось в Telegram-канале Mash 12 апреля. В нем указывалось, что экипажи авиакомпании не могут получить визы США в течение последнего месяца и «число сотрудников, которые могут посещать Штаты, сокращается с каждым днем». Ранее источник РБК в «Аэрофлоте» сообщал, что визовая проблема может коснуться экипажи авиакомпаний из-за невозможности записаться на собеседования в американские посольства.

Как дипломаты США покидают генконсульство в Санкт-Петербурге. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

В 2017 году власти России сократили до 455 человек число американских дипломатов в ответ на введение Вашингтоном антироссийских санкций. В 2018 году в Москве приняли решение закрыть генконсульство США в Петербурге и выслать 60 американских дипломатов. Это стало зеркальной мерой на закрытие генконсульства в Сиэтле и высылку 60 сотрудников российской дипмиссии в связи с «делом Скрипаля».​

Теги: посольство США в России , «Аэрофлот» , американские визы
Главное
Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России Политика
Материалы по теме
Россия подняла в ООН вопрос высылки из США дипломатов постпредства Политика
Разведка назвала число сотрудников среди высланных Западом дипломатов Политика
Лавров пообещал высланным дипломатам скорый конец «вынужденного отпуска» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.