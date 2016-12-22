В посольстве США опровергли отказ выдавать сотрудникам «Аэрофлота» визы

В посольстве США в Москве опровергли сообщения об отказе в выдаче виз сотрудникам «Аэрофлота». Как сообщила РБК представитель американского посольства в России Андреа Калан, в прессе и социальных сетях «муссируются различные, не имеющие никаких оснований слухи» относительно получения виз в США.

Калан отметила, что все российские граждане, включая сотрудников «Аэрофлота» могут обращаться за визами США в американские посольства и консульства в любых точках мира. «Все заявители могут воспользоваться этой опцией, если не имеют возможности записаться на подачу документов в России», — добавила представитель посольства.

«Спрос на американские визы очень высок. К сожалению, мы более не располагаем необходимым числом сотрудников, чтобы оперативно удовлетворять высокий спрос на визы среди россиян. Но сокращение кадрового состава дипмиссии США в России было не нашим решением», — сказала Калан. Она порекомендовала ознакомиться с процедурой обращения за американской визой на сайте посольства и «ориентироваться именно на эту информацию, а не на слухи».

Ранее в «Аэрофлоте» опровергли РБК данные о том, что компания прекратит полеты в США с июня из-за отсутствия виз у экипажей. «У компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами», — заявил РБК представитель авиакомпании.

Сообщение о том, что «Аэрофлот» «может прекратить полеты в США» появилось в Telegram-канале Mash 12 апреля. В нем указывалось, что экипажи авиакомпании не могут получить визы США в течение последнего месяца и «число сотрудников, которые могут посещать Штаты, сокращается с каждым днем». Ранее источник РБК в «Аэрофлоте» сообщал, что визовая проблема может коснуться экипажи авиакомпаний из-за невозможности записаться на собеседования в американские посольства.

В 2017 году власти России сократили до 455 человек число американских дипломатов в ответ на введение Вашингтоном антироссийских санкций. В 2018 году в Москве приняли решение закрыть генконсульство США в Петербурге и выслать 60 американских дипломатов. Это стало зеркальной мерой на закрытие генконсульства в Сиэтле и высылку 60 сотрудников российской дипмиссии в связи с «делом Скрипаля».​