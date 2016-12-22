«Аэрофлот» опроверг возможность прекращения полетов в США с июня

В авиакомпании «Аэрофлот» достаточно экипажей с визами США, чтобы не прекращать прямые полеты в эту страну, сообщили в компании. Члены экипажей испытывают сложности с записью на собеседование на получение виз, сообщалось ранее

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Аэрофлот» опроверг РБК информацию о том, что компания в июне может прекратить полеты в США из-за отсутствия виз у экипажей. «У компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами», — сообщил РБК представитель «Аэрофлота».

О том, что авиакомпания «может прекратить полеты в США», в четверг, 12 апреля, сообщалось в Telegram-канале Mash. В сообщении говорилось, что посольство США «уже месяц отказывает пилотам и стюардам в выдаче/продлении виз» и поэтому «число сотрудников, которые могут посещать Штаты, сокращается с каждым днем», а «с тем персоналом, у кого визы все еще действуют, авиакомпания продержится до начала лета». Источник в Аэрофлоте ранее сообщил РБК, что существует общая проблема с визами для жителей России, в том числе и для экипажей. Она связана с невозможностью записей на собеседования.

Экипажи авиакомпании «Аэрофлот» сталкиваются с трудностями при получении американских виз, сообщал еще в декабре прошлого года МИД России. Тогда внешнеполитическое ведомство указывало, что американское посольство «массово затягивает»​ выдачу виз для экипажей авиакомпании, что может привести к срыву рейсов и нарушению двустороннего соглашения о воздушном сообщении. Тогда авиакомпания подтверждала трудности с получением американских виз для своих экипажей.

Задержки с выдачами американских виз начались после того, как в августе 2017 года посольство США ввело ограничение на получение виз россиянами и сообщило, что будет выдавать их только в Москве. Этот шаг был предпринят в ответ на решение Москвы сократить персонал американского посольства, призванное уравнять количество работников в диппредставительствах обеих стран, пояснили в посольстве. Решение о сокращении числа американских дипломатов до 455 человек власти России приняли в 2017 году в ответ на принятый конгрессом США законопроект о новых санкциях.

Позже, на фоне международного скандала из-за отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, последовало очередное сокращение числа американских дипломатов в России. В качестве ответной меры на принятое из солидарности с Лондоном решение Вашингтона выслать из США российских дипломатов Москва закрыла Генконсульство США в Петербурге и выслала 60 американских дипломатов.

В начале марта «Аэрофлот» принял решение увеличить число полетов в США и поставить на это направление более вместительные самолеты. Решение было принято после того, как другая крупная авиакомпания, Delta, которая наряду с «Аэрофлотом» выполняла прямые рейсы в США в высокий летний сезон, сообщила, что в этом году летать на этом направлении не будет.

«Аэрофлот» выполняет прямые рейсы из Москвы в четыре города США: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон.