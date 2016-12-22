Посольство заподозрило Лондон в «насильственной изоляции» Юлии Скрипаль

Посольство России в Великобритании заподозрило британские власти в попытке «насильно изолировать» Юлию Скрипаль. Дипломаты потребовали от Лондона предъявить доказательства того, что она не лишена свободы

Фото: Личная страница Юлии Скрипаль в Facebook

Опубликованное британской полицией заявление Юлии Скрипаль, в котором она отказывается от услуг российского посольства, укрепляет опасения, что Лондон пытается ее «насильно изолировать». Об этом говорится в сообщении на сайте посольства России в Великобритании.

«Опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», — подчеркнули в диппредставительстве.

По мнению дипломатов, опубликованное заявление составлено таким образом, чтобы «подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками». Российское посольство указало на тезис в опубликованном тексте о «доступе к друзьям и семье», который удивил дипломатов. «Насколько нам известно, более близких родственников, чем [племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля] Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет».

В диппредставительстве также обратили внимание на «противоречие между содержанием телефонного разговора Виктории и Юлии», в котором последняя говорит, что у них с отцом «все хорошо», и приведенными в заявлении словами о состоянии здоровья Сергея и его дочери. «Особенно изумляет, что тезис «никто не говорит от моего имени» содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда», — добавили в посольстве.

Заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором говорится, что она не хочет в ближайшее время пользоваться услугами посольства России в Великобритании, пресс-служба британской полиции опубликовала 11 апреля. В нем отмечается, что Сергей Скрипаль по-прежнему находится в тяжелом состоянии, а она сама испытывает последствия отравления нервно-паралитическим агентом.

По словам Юлии, она пока не в состоянии давать интервью СМИ, однако надеется это сделать в дальнейшем. Она подчеркнула, что ничьи заявления, в том числе ее двоюродной сестры, нельзя трактовать как выражение ее собственной позиции. «Я благодарю Викторию за ее заботу, но прошу ее отказаться от попыток навестить меня или связаться со мной в ближайшее время», — приводятся на сайте полиции слова Юлии. Она добавила, что у нее есть «связь с друзьями и семьей».

Юлию Скрипаль 10 апреля выписали из расположенного в британском Солсбери госпиталя, куда она попала вместе со своим отцом после того, как их обнаружили в бессознательном состоянии 4 марта. Би-би-си сообщала, что дочь бывшего сотрудника ГРУ была эвакуирована в «безопасное место». На следующий день газета The Sun сообщила, что Юлию перенаправили из больницы в Солсбери в госпиталь на британской военной базе. Позднее было опубликовано видео, на котором видно, как Юлия вместе с сопровождающими покидает больницу. Источник The Sun отмечал, что это было сделано «ради ее собственной безопасности, а также для контроля за здоровьем».