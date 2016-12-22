В Госдуме объяснили вывод кораблей из Тартуса обеспечением безопасности

Выход российских военных кораблей из порта базы Военно-морского флота России, расположенной в сирийском Тартусе, связан с мерами безопасности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает «Интерфакс».

«При возникновении возможности угрозы нападения компактно находящиеся у причалов корабли выходят в зону ближнего маневрирования для того, чтобы одним боеприпасом не было уничтожено более одного судна», — пояснил Шаманов.

Он рассказал, что при угрозе корабли рассредотачиваются в открытых водах, «тем самым повышают свою живучесть». «Обычная практика», — заключил депутат.

10 апреля турецкое издание Hurriyet сообщило, что американский эсминец USS Donald Cook находится примерно в 100 км от сирийского порта Тартус, где расположена российская база. На следующий день президент США Дональд Трамп предложил России готовиться к запуску американских ракет по Сирии. Так, американский лидер ответил на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Думе, ответственность за которую Вашингтон возлагает на правительственные силы Сирии. Москва утверждает, что сообщения о «химатаке» являются провокацией. 11 апреля спутниковые снимки, предоставленные компанией Image Satellite Internacional (ISI), зафиксировали вывод российских кораблей с базы Тартус.