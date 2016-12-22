Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Турецкое агентство Anadolu также сообщает о разговоре двух президентов. Они обсудили ситуацию в Сирии. Как отмечается в сообщении, лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости продолжения тесных контактов.

10 апреля Эрдоган раскритиковал позицию российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по будущему сирийской провинции Африн. Лавров заявил, что считает правильным передать ее под контроль сирийского правительства. Турецкий президент заявил, что это «очень неправильный подход». «Мы хорошо знаем, кому мы вернем Африн»​, — сказал он. По его словам, провинция будет передана жителям, «когда придет время». «Время определим мы», — добавил Эрдоган.

Сирийско-американское медицинское общество сообщило, что в результате химатаки в ночь на 8 апреля с городе Думе погибли 49 человек, еще несколько десятков пострадали. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие следов применения хлора не обнаружили.



Президент США Дональд Трамп в ответ на информацию о применении химоружия 11 апреля заявил о возможной ракетной атаке на Сирию. 12 апреля он уточнил, что не называет точный срок этого удара — он может произойти «скоро или совсем не скоро». Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он примет решение об ответном авиаударе по объектам правительственных войск в Сирии после сбора достаточных доказательств химатаки. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не будет участвовать в военной операции в Сирии.