Эрдоган назвал неправильным подход Лаврова к проблеме Африна

Президент Турции критически отозвался о подходе российского министра Сергея Лаврова к будущему сирийской провинции Африн. Глава МИД России заявил, что считает правильным передать ее под контроль сирийского правительства

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Kayhan Ozer / AP)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал высказывание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о будущем Африна, передает турецкое агентство Anadolu.

В понедельник, 9 апреля, в ходе пресс-конференции в Москве Сергей Лавров рассказал, что на переговорах президентов России, Турции и Ирана в Анкаре 4 апреля обсуждалась судьба сирийского региона Африн. С января турецкая армия при поддержке Свободной сирийской армии ведет в этой провинции, граничащей с Турцией, военную операцию «Оливковая ветвь». В ходе операции турецкие военные и союзники, оппозиционные режиму президента Башара Асада, взяли под контроль город Африн и прилегающие районы.

Лавров сказал: ​«Самый простой способ нормализации обстановки в Африне теперь, когда турецкие представители говорят о том, что основные цели, которые они там перед собой ставили, достигнуты, — это вернуть территорию под контроль сирийского правительства. Мы никогда не руководствовались другой позицией» (цитата по сайту МИДа). Российский министр также указал на то, что Эрдоган никогда не заявлял, что Турция хочет оккупировать Африн.

Комментируя во вторник, 10 апреля, высказывание Лаврова, турецкий лидер заявил: «Это очень неправильный подход. Мы хорошо знаем, кому мы вернем Африн»​. Он будет передан жителям, «когда придет время», а «время определим мы», сказал президент Турции.

9 апреля вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что турецкая армия покинет Африн после того, как кризис в Сирии будет разрешен политическим путем. «Мы пришли туда не как оккупанты и не собираемся там оставаться, уважая территориальную целостность Сирии», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Выступая в парламенте в тот же день, Боздаг сообщил, что в ходе операции «Оливковая ветвь» были «нейтрализованы» 4 тыс. террористов. К ним правительство Турции причисляет представителей YPG (Отряды народной самообороны — вооруженное формирование временного правительства Сирийского Курдистана. — РБК) и YPJ (женские части YPG. — РБК), которые входят в состав преимущественно курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) — боевого крыла прокурдской партии «Демократический союз» (PYD). PYD идеологически связана с Рабочей партией Курдистана (РПК) — обе партии признаны в Турции террористическими и запрещены