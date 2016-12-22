Главный редактор «Волоколамской недели» рассказала об обысках в редакции

В редакции подмосковной газеты «Волоколамская неделя» с 9.30 утра проходят обыски. Об этом сообщила РБК главный редактор издания Мария Мурашова. По ее словам, пришли около 10 сотрудников ГУВД и МВД по Московской области, следователи и вооруженные полицейские.

«В данный момент у нас в редакции проходит обыск, досматриваются все документы, ноутбуки, бумаги и рабочие блокноты всех сотрудников», — уточнила Мурашова.

Главный редактор рассказала, что, по словам следователей, «обыск проводится в рамках уголовного дела, заведенного на ряд обществ с ограниченной ответственностью». Следствие ищет причастность «Волоколамской недели» к фигурантам уголовного дела — Артему Любимову и Рустему Терегулову.

Позднее Мурашова сообщила РБК, что обыск закончился. «Изъяли персональный ноутбук главного редактора и вызвали на допрос», — пояснила она.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили РБК, что информация об обысках в Волоколамске уточняется.

Мэр Волоколамска Петр Лазарев заявил РБК, что об обысках ему ничего не известно. «Сказать вам ничего не могу, кроме того, что сегодня ночью опять был сильный выброс свалочного газа. Стоит жуткая воль», — сказал Лазарев.

Ситуация в Волоколамском районе обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». Местные жители провели стихийные митинги и требовали закрыть свалку. Позже акции прошли в других районах Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал закрыть «Ядрово» и привлечь более 20 млрд руб. на рекультивацию свалок. Истринский городской суд 2 апреля арестовал на 15 суток одного из организаторов акции против свалки «Ядрово» Артема Любимова «за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В начале апреля в администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов. Незадолго до этого местные власти согласовали митинги против мусорных полигонов.