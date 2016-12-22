Жаров призвал «есть слона по частям» в ситуации с блокировкой Telegram

Роскомнадзор не будет блокировать мессенджер Telegram до решения суда. Об этом сообщает ТАСС.
«Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск и будем ждать решения суда, — сказал он. — Пока на этом все».
«Мы действуем последовательно. Если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа», — подчеркнул глава Роскомнадзора.
8 апреля представляющий интересы Telegram юрист Павел Чиков написал в своем Telegram-канале пост о заблуждениях в связи с ситуацией вокруг блокировки мессенджера. В частности, он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что рассмотрение дела займет полгода. По его словам, речь идет максимум о двух-трех месяцах, «а то и меньше».
Ранее Чиков утверждал, что иск Роскомнадзора к Telegram — первое дело такого рода после внесения изменений в федеральный закон об информации, установленной процедуры еще нет, и как будет происходить процесс — пока не ясно.
Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иск с требованием заблокировать мессенджер 6 апреля. Основанием стал отказ Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки.
Уведомление о необходимости передачи ключей было направлено 20 марта. По закону на него необходимо ответить в 15-дневный срок, однако основатель Telegram Павел Дуров считает это требование антиконституционным. Кроме того, программисты утверждали, что сделать это невозможно технически.