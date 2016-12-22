Kuwait Airways приостановила рейсы в Бейрут из-за ситуации вокруг Сирии

Kuwait Airways приостановили рейсы в Бейрут из-за опасности полетов вдоль границ воздушного пространства Ливана. Об этом авиакомпания сообщила в Twitter.

«Кувейтские авиалинии информируют своих пассажиров, что на основе серьезных предупреждений кипрских властей об опасности полетов в воздушном пространстве вокруг республики Ливан и для обеспечения безопасности наших пассажиров <...> было принято решение прекратить полеты в Бейрут с четверга 12 апреля до дальнейшего уведомления», — следует из сообщения.

Kuwait Airways не приостановила полеты через Сирию после получения 11 апреля предупреждений об опасности передвижений через воздушное пространство страны. Европейское агентство авиационной безопасности сообщило об этом авиаперевозчикам в связи с возможностью ракетных ударов со стороны западных стран по сирийским военным объектам и сбоев в работе навигационного оборудования. По информации The Times, в ночь на 12 апреля британские военные на Кипре, от властей которого поступило предупреждение в Kuwait Airways, заявили о готовности нанесения ударов по Сирии с баз ВМС и ВВС на острове.

Ливан, в который Kuwait Airways прекратила полеты, имеет с Сирией самую протяженную границу.

Ситуация вокруг Сирии обострилась после сообщений о химической атаке против населения города Дума в пригороде Дамаска (последний пункт, удерживавшийся в Восточной Гуте до 12 апреля оппозицией) в начале апреля. Западные страны обвинили в использовании хлора против своих граждан правительство Башара Асада, а ответственность за это возложили также и на поддерживающую его Россию. США, Франция и Великобритания начали сосредоточение морской и авиационной группировки у берегов Сирии для ударов по ее военным объектам. Президент США Дональд Трамп 11 апреля заявил о готовности к военной операции, но пока не принял окончательного решения о ее начале. По данным источникв CNN, операция может начаться до конца недели.

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