Боливия созвала заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии

Боливия инициировала созыв заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить «эскалацию вокруг Сирии и угрозы односторонних военных действий». Об этом заявил посол Боливии в ООН Сача Серхио Ллоренти Солиз, сообщает Reuters.

«Есть последовательность в этих угрозах, поэтому мы обеспокоены тем, что любые односторонние действия будут нарушением принципов и целей устава ООН», — отметил посол Боливии. По его словам, он ожидает, что заседание пройдет утром 12 апреля за закрытыми дверями.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал России приготовиться к тому, что Вашингтон нанесет ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. В США считают, что к химатаке причастен режим сирийского президента Башара Асада. Официальный Дамаск назвал слова Трампа «угрозой международному миру и безопасности». Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон готов предоставить Трампу варианты военных действий в Сирии, если глава государства сочтет их необходимыми.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что войска ПВО, разведчики и ударные российские силы приведены в полную готовность в связи с заявлением Трампа.

Из порта Норфолк в штате Вирджиния 11 апреля в район Ближнего Востока направилась ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. Перед этим российские самолеты по меньшей мере четыре раза подлетали к американскому эсминцу USS Donald Cook в территориальных водах Сирии. По словам Шаманова, появление корабля США «ни к какой панике в группировке ВМФ в Тартусе не привел».