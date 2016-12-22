Племянница Скрипаля опровергла монтаж беседы с дочерью экс-полковника ГРУ

Запись телефонного разговора Виктории Скрипаль, племянницы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и его дочери Юлии не была смонтирована. Об этом Виктория Скрипаль заявила в эфире ток-шоу «На самом деле» на «Первом канале».

Видео: Россия 24 / YouTube

На прошлой неделе в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» прозвучала запись телефонного разговора Виктории и Юлии Скрипаль. Тогда телеканал не смог подтвердить подлинность записи.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва отрицает эти обвинения. Юлия Скрипаль пришла в сознание 29 марта, ее отец вышел из критического состояния 6 апреля. 10 апреля стало известно, что Юлию выписали из больницы.

Виктория Скрипаль приняла решение проведать своих родственников, но власти Британии отказали ей в выдаче визы. Британское консульство усомнилось в цели визита Виктории Скрипаль и ее материальном положении, сообщал Би-би-си. Российское посольство в Британии назвало «политически мотивированным» решение консульства Королевства. 11 апреля Виктория Скрипаль вновь запросила визу в британском посольстве.