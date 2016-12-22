В посольстве назвали политически мотивированным отказ Скрипаль в визе

В посольстве России в Великобритании назвали «политически мотивированным» отказ в выдаче визы племяннице отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Витории. Об этом сообщается в Facebook российского дипломатического представительства.



«Такого рода решение британских властей относительно отказа Виктории Скрипаль в визе, как мы уже говорили, носит политически мотивированный характер, и вызывает достаточно много вопросов по поводу причин принятого решения», — говорится в сообщении. Кроме того, в российском представительстве отметили, что получили соответствующее ноту, которая «носит формальный характер и не дает ответа на поставленные посольством вопросы». Этот факт вызывает сожаление, заметили в российской диппредставительстве.

Также в посольстве подчеркнули, что разочарованы из-за того, что Виктории Скрипаль отказали в поездке «к двоюродной сестре (Юлии Скрипаль, — прим.РБК) и дяде». «Исходя из наших контактов с В.Скрипаль, она очень рассчитывала поддержать своих родственников в трудную минуту», — отметили в российском дипломатическом ведомстве и сообщили, что у них растет количество вопросов, которые они хотят задать британской стороне.

Об отказе в визе племяннице Скрипаля Виктории стало известно в пятницу, 6 апреля. В Великобритании отметили, что такое решение было принято, потому что ее заявление «не соответствовало иммиграционным правилам». В субботу, 7 апреля, Би-Би-Си со ссылкой на копию уведомления об отказе, которое получила Скрипаль, сообщил, что причинами стали сомнения британского посольства в цели ее визита, а также ее материальное положение.

Сама Виктория Скрипаль сказала, что она безработаная, поэтому ей не выдали разрешение на въезд. Кроме того, у нее нет на счету в «Сбербанке» как минимум 150 тыс.руб., как того потребовали в посольстве, чтобы выдать визу. Также, по словам Скрипаль, еще одной причиной стало то, что ее двоюродная сестра Юлия, не хочет ее видеть.