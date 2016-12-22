Песков заявил о будущих извинениях от Лондона за «дело Скрипаля»

Премьер-министру Великобритании, а также министру иностранных дел этой страны придется извиниться перед Россией за ситуацию вокруг «дела Скрипаля», заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно. Российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения [к инциденту в Солсбери]. А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали», — отметил Песков. «И каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).
Пресс-секретарь президента отметил, что это «история долгая» и быстро эта ситуация не разрешится.
«Безусловно, это еще история долгая, маразм зашел слишком далеко. К нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится, но неизбежно такие вот прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться», — сообщил Песков.
Он также заявил, что обвинения Лондона в отношении Москвы по «делу Скрипаля» ни на чем не основаны.
Так он прокомментировал заявление руководителя химической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхеда. По его словам, специалистам не удалось установить страну происхождения яда «Новичок» (как утверждает Лондон, это вещество было использовано для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии). Эйткенхед сообщил, что вывод Великобритании о связи «Новичка» с Россией был сделан на данных разведки.
Песков отметил, что теперь Лондону предстоит ответить на вопрос, на чем основана их позиция по этому делу.