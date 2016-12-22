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Песков заявил о будущих извинениях от Лондона за «дело Скрипаля»
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Песков заявил о будущих извинениях от Лондона за «дело Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 22:22
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Песков заявил о будущих извинениях от Лондона за «дело Скрипаля»
Премьер-министру и главе МИД Великобритании придется приносить извинения России за ситуацию вокруг «дела Скрипаля», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Их теория не подтвердится в любом случае», — добавил он
Полицейские возле места, где были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Премьер-министру Великобритании, а также министру иностранных дел этой страны придется извиниться перед Россией за ситуацию вокруг «дела Скрипаля», заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно. Российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения [к инциденту в Солсбери]. А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали», — отметил Песков. «И каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

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Пресс-секретарь президента отметил, что это «история долгая» и быстро эта ситуация не разрешится.

«Безусловно, это еще история долгая, маразм зашел слишком далеко. К нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится, но неизбежно такие вот прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться», — сообщил Песков.

Он также заявил, что обвинения Лондона в отношении Москвы по «делу Скрипаля» ни на чем не основаны.

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Так он прокомментировал заявление руководителя химической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхеда. По его словам, специалистам не удалось установить страну происхождения яда «Новичок» (как утверждает Лондон, это вещество было использовано для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии). Эйткенхед сообщил, что вывод Великобритании о связи «Новичка» с Россией был сделан на данных разведки.

Песков отметил, что теперь Лондону предстоит ответить на вопрос, на чем основана их позиция по этому делу.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Сергей Скрипаль , Великобритания
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