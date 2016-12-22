Против капитана судна «Норд» выдвинули новое обвинение

Украина выдвинула новое обвинение против капитана судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины).



Прокуратура АРК по результатам досудебного расследования выдвинула против него обвинение по ст. 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным промыслом). Меру пресечения в отношении Горбенко изберет Херсонский городской суд, говорится в сообщении.



Ранее арестованный на два месяца Горбенко был отпущен из СИЗО под залог в размере 35 тыс. гривен (около $1,3 тыс.). Его обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Украинские пограничники задержали рыболовецкий траулер «Норд» 25 марта в Азовском море. Команду судна в составе десяти человек подозревали в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. Судно было арестовано, у команды отобрали паспорта. Управление ФСБ по Крыму завело дело на украинских пограничников, задержавших «Норд», по ст. 211 УК России (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).