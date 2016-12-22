Суд в Подмосковье постановил закрыть свалку «Лесная» под Серпуховом

Арбитражный суд Подмосковья постановил закрыть полигон твердых бытовых отходов «Лесная», расположенный в Серпуховском районе, сообщил РБК глава районной администрации Александр Шестун.

По его словам, администрация подала иск к владельцу полигона ООО «Скайвэй» о немедленном закрытии объекта, суд удовлетворил иск.

Власти требовали закрыть «Лесную», потому что на полигоне были обнаружены многочисленные нарушения. В частности, вместо положенных 300 тыс. т отходов в год «Лесная» принимает 1,2 млн т, утверждает Шестун. «Это обычная помойка, а не полигон», — заявил чиновник.

Решение суда может быть обжаловано. Шестун уверен, что суд удовлетворил иск, чтобы меньше жителей пришли на митинг протеста 14 апреля, а затем вторая инстанция отменит это решение. По словам Шестуна, разрешение на проведение митинга было выдано 4 апреля.

На прошлой неделе прошли обыски в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда», где и должен пройти митинг за закрытие свалки, рассказывал РБК Шестун. Источник РБК в ГУ МВД по Московской области подтвердил, что сотрудники УЭБиПК провели обыски в администрации Серпуховского района.

В понедельник, 9 апреля, правоохранители изъяли документы в администрации Серпуховского района. По словам Шестуна, около 20 сотрудников ФСБ в масках провели выемку документов, которые касались «выделения земли в собственность или аренду, например, для жилищного строительства».

Ситуация с подмосковными свалками обострилась после того, как несколько десятков детей отравились в начале марта свалочным газом с полигона «Ядрово» под Волоколамском. После этого в Подмосковье прошли митинги за закрытие свалок. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал привлечь 20 млрд руб. на рекультивацию мусорных полигонов.